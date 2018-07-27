В Amgen нашли замену двум топ-менеджерам

Как заявили в американской биотехнологической компании Amgen, ее научный директор Шон Харпер решил покинуть компанию, чтобы попробовать свои силы в области ранних разработок биопрепаратов, сообщает FirstWord Pharma. На этом посту его сменит Дэвид Риз, в настоящее время занимающий должность старшего вице-президента онкологического направления компании.

Кроме того, покидающий американскую фармкомпанию Bristol-Myers Squibb коммерческий директор Мердо Гордон займет аналогичный пост в Amgen вместо Энтони Хупера.

Днем ранее американская компания Gilead Sciences объявила об уходе исполнительного директора Джона Миллигана и председателя совета директоров Джона Мартина.