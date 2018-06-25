В аптеках Сингапура рецепт может выписать теледоктор

Любой посетитель аптеки Unity в Tampines One или Thomson Plaza в Сингапуре может связаться с врачом iDoc, который поставит диагноз и назначит лекарство, которое можно сразу купить. Об этом пишет издание The Straits Times.

Услуга онлайн-консультации стоит 15 долл. США. Аптека не гарантирует, что врач обязательно сможет поставить диагноз. В случае невозможности дистанционной постановки диагноза пациенту возвращаются деньги и ему рекомендуется посетить клинику лично.

Идея состоит в том, чтобы сделать визиты врачей более удобными для пациентов, особенно тех, которых доктор уже знает. Главный специалист медицинской информатики iDoc д-р По Пэй Гим приводит пример: услуга необходима тем, кто покупает таблетки для контрацепции или лекарства для путешествий.

Кроме того, пациенты также получают доступ к более широкому ассортименту лекарств. «Обычно в аптеках больше лекарств, чем в клиниках, – добавил д-р По. Например, многие клиники не будут запасать все марки контрацептивов».

В фирме работают восемь врачей, которые принимают пациентов в медицинской клинике в Хоугане.

Новая услуга оказывается в рамках исследования Министерства здравоохранения (МОЗ) по изучению того, как телемедицина может помочь пациентам. Ведомство планирует в конечном итоге лицензировать такие услуги в соответствии с действующим Законом о медицинских услугах.

В проекте участвуют приложения для смартфонов, такие как RingMD и WhiteCoat, которые позволяют пациентам практически консультироваться с врачами и организовывать доставку лекарств в свои дома.

Аптечная сеть Guardian имеет аналогичную услугу, но бесплатно, которая связывает клиентов с фармацевтами, а не с врачами.

Однако служба iDoc является первой, которая связана с подключением между врачами и физической аптекой.

Но поскольку такие виртуальные консультации не связаны с физическими осмотрами, врачи проявляют особую осторожность.

Перед запуском iDoc изучил, какие типы состояний можно адекватно лечить с помощью телемедицины. Он обнаружил, что девять из десяти пациентов с хроническими состояниями, такими как астма, которые, возможно, должны будут обратиться к врачу за пополнением своих обычных лекарств, можно лечить таким образом.

То же самое касается восьми из десяти человек с острыми состояниями, такими как кашель и грипп, и всех тех пациентов, которые нуждаются в рецептурных контрацептивах.

Однако врачи не будут рассматривать экстренные случаи или тех, кто хочет продлить медицинский отпуск.