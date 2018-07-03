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В Армении отложен запуск рецептурного отпуска лекарств в полном объеме

03.07.2018

Срок перехода на рецептурный отпуск медикаментов в полном объеме в Армении отложен до 1 июля 2019 г. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Армении 28-го июня, сообщает АрмИнфо.

По словам министра здравоохранения Арсена Торосяна, до указанного срока по рецепту будут выдаваться наркотические и психотропные лекарства, а также антибиотики, так как их бесконтрольное применение приводит к появлению лекарственно устойчивых бактерий.

С 1 марта 2018 г. в Армении вступило в силу решение правительства «О форме рецептов, порядке выписки рецептов, отпуске лекарств, а также о порядке учета медикаментов и лекарственных средств». Согласно утвержденному правительством графику, психотропные лекарства и антибиотики отпускаются по рецепту с 1 марта, с 1 июля требование должно было коснуться всех инъекционных препаратов, а с 1 октября – закон должен был вступить в силу в полном объеме и распространиться на весь рецептурный список, в который входят 2700 лекарств из 4700 зарегистрированных в стране.

Ранее в обоснование своего решения в Минздраве заявляли, что многие лекарства, в том числе и антибиотики, всегда относились к рецептурным препаратам, применять которые нужно только по назначению врача. Однако по сей день требования выполнялись не в полную силу. Инициатива Минздрава была негативно воспринята в обществе в силу сложившихся привычек и сложностей с получением рецептов, фактически существенно повышающих стоимость лечения.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
рецепт
Армения
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26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
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