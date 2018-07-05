В Австралии жалобы на рекламу лекарств теперь можно оставить на сайте регулятора

Управление по контролю за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения Австралии (TGA) сообщило о запуске 1 июля онлайн-платформы, где потребители могут сообщить о сомнительной, вводящей в заблуждение рекламе лекарственных средств и медицинских устройств.

По заявлению регулятора, новый ресурс будет содержать информационные бюллетени, модули онлайн-обучения потребителей и рекламодателей, форму для сообщений о рекламе сомнительного качества. Новая платформа дает возможность проверить, разрешена ли реклама конкретных терапевтических продуктов для широкого круга лиц.

TGA является единственной организацией в стране для рассмотрения жалоб на рекламу с полномочиями наложения штрафов и введения санкций в отношении рекламодателей, не соблюдающих правила.