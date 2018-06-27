В Беларуси стало меньше импортных лекарств

За последние годы в Беларуси уменьшилось количество импортных лекарств, и не исключено, что этот процесс продолжится. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Наталья Макеева, выступая на Общественно-консультативном совете при Министерстве антимонопольного регулирования (МАРТ).

На заседании совета обсуждался пилотный проект по регистрации предельных цен производителей лекарств. По оценке Натальи Макеевой, практика, которую собирается внедрить Минздрав совместно с МАРТ, не является чем-то уникальным: система референтного ценообразования на лекарства давно работает во многих странах. Компании, члены ассоциации, приветствуют введение нового механизма ценообразования, поскольку это позволяет установить прозрачные правила игры, которые нужны всем участникам рынка.

«Ты зарегистрировал предельную цену и тебя не будут вызывать множество раз в Минздрав, просить привести цену на препарат в соответствие с действующей в другой стране. Мы признательны и МАРТ, и Минздраву за то, что были приглашены в рабочую группу и на протяжении последних трех месяцев участвовали в обсуждении, внесли свои замечания, большинство из которых были услышаны. Одно из предложений ассоциации – ограничение лекарств, цены на которые будут регистрироваться, списком Основных лекарственных средств, которые закупаются за бюджетные средства», – рассказала Макеева.

Она добавила, что каждая компания будет решать вопрос о поставках индивидуально. «Просто из-за того, что цена будет регулируемой, ни одна из компаний с рынка не уйдет. На такое решение влияют многие другие факторы. Конечно, компании считают деньги, вход на рынок стоит недешево. При этом очевидно, что в последние годы уменьшилось количество импортных лекарственных средств в аптеках, и я не могу исключить, что этот процесс не будет продолжаться», – пояснила она.