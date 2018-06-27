 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
33

В Беларуси стало меньше импортных лекарств

27.06.2018

За последние годы в Беларуси уменьшилось количество импортных лекарств, и не исключено, что этот процесс продолжится. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Наталья Макеева, выступая на Общественно-консультативном совете при Министерстве антимонопольного регулирования (МАРТ).

На заседании совета обсуждался пилотный проект по регистрации предельных цен производителей лекарств. По оценке Натальи Макеевой, практика, которую собирается внедрить Минздрав совместно с МАРТ, не является чем-то уникальным: система референтного ценообразования на лекарства давно работает во многих странах. Компании, члены ассоциации, приветствуют введение нового механизма ценообразования, поскольку это позволяет установить прозрачные правила игры, которые нужны всем участникам рынка.

«Ты зарегистрировал предельную цену и тебя не будут вызывать множество раз в Минздрав, просить привести цену на препарат в соответствие с действующей в другой стране. Мы признательны и МАРТ, и Минздраву за то, что были приглашены в рабочую группу и на протяжении последних трех месяцев участвовали в обсуждении, внесли свои замечания, большинство из которых были услышаны. Одно из предложений ассоциации – ограничение лекарств, цены на которые будут регистрироваться, списком Основных лекарственных средств, которые закупаются за бюджетные средства», – рассказала Макеева.

Она добавила, что каждая компания будет решать вопрос о поставках индивидуально. «Просто из-за того, что цена будет регулируемой, ни одна из компаний с рынка не уйдет. На такое решение влияют многие другие факторы. Конечно, компании считают деньги, вход на рынок стоит недешево. При этом очевидно, что в последние годы уменьшилось количество импортных лекарственных средств в аптеках, и я не могу исключить, что этот процесс не будет продолжаться», – пояснила она.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
22.05.2018 Китайская фармацевтическая компания Humanwell готова построить в Республике Беларусь завод
14.05.2018 Планы Китая по импорту лекарств из Индии не впечатлили индийских фармпроизводителей
03.05.2018 Белорусская делегация проведет на форуме в Японии переговоры с фармкомпаниями
03.05.2018 Беларусь интересуется разработками соседей в сфере диагностики и лечения рака
03.05.2018 Китай освободил от ввозных пошлин противоопухолевые лекарства
Метки
Республика Беларусь
импорт
Фармвестник-ТВ
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
27.06 Онлайн-семинар «Активная косметика по уходу за кожей головы и волосами: особенности рецептуры и применения»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения