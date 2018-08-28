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В Беларуси вводят ограничение цен на некоторые группы лекарств

28.08.2018

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа 2018 г. Подписал указ «О регистрации цен на лекарственные средства», который обяжет производителей в 2018-2020 гг. регистрировать предельные отпускные цены на некоторые лекарства для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Механизм обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства позволит повысить эффективность системы контроля за формированием цен на препараты, считают в белорусском Минздраве. В беседе с изданием «Белта» начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская напомнила, что сейчас в Беларуси заявитель при регистрации препаратов в досье указывает заявленную цену, которая является предельной отпускной ценой лекарственного средства. Однако методика определения этой цены нормативными документами не установлена.

В соответствии с новым указом, предлагаемая заявителем цена будет подвергаться экономическому анализу. В том числе ее оценят на сопоставимость с отпускными ценами в стране производства, государствах - членах Евразийского экономического союза, а также других референтных странах. Как ожидается, это приведет к снижению цен до уровня средневзвешенных в референтных странах.

Положения документа распространяются на 37 МНН: 21 из них предназначены для лечения сердечно-сосудистых и 16 - для онкологических заболеваний. По словам Людмилы Реутской, при подготовке указа изучался опыт стран, где такой механизм уже реализуется. Например, в России система регистрации цен действует только в отношении лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших. Предельные отпускные цены на остальные лекарства не регистрируются. В Беларуси пилотный проект по государственной регистрации предельных отпускных цен будет реализован в 2019-2020 годах. Если он даст положительные результаты (то есть в конечном итоге цены на препараты уменьшатся), применение этого механизма расширят.

По словам чиновника, Минздрав ведет планомерную работу по сдерживанию роста цен на лекарства как отечественного, так и зарубежного производства. В частности, со всеми участниками рынка заключаются соответствующие меморандумы, эти вопросы рассматриваются на рабочей группе по комплексному анализу рынка лекарственных средств, с фармпроизводителями практически еженедельно проводятся переговоры по снижению цен. В результате этой работы за последний год цены снижены более чем на 130 наименований. Процент снижения составил от 10% до 79%. Отечественные производители поставляют на внутренний рынок 36% лекарств с отпускной ценой менее 2 белорусских руб., 26% - с отпускной ценой от 2 до 4 белорусских руб., 23% - от 4 до 10. Таким образом, 85% номенклатуры белорусской фармпродукции отпускается по цене до 10т белорусских руб.

Курс белорусского рубля к доллару составляет 0,49 долл. США.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Республика Беларусь
госрегулирование
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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