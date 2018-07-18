В ЕС одобрен орфанный препарат Tegsedi

Европейские регуляторы одобрили препарат Tegsedi (inotersen) компаний Akcea and Ionis для лечения пациентов с наследственным транстиретиновым амилоидозом (hATTR) – редким заболеванием, вызывающим накопление амилоида в периферической нервной системе и многих органах, сообщает PharmaTimes.

Постепенное накопление отложений транстиретинового (TTR) амилоида в тканях и органах приводит к нарушениям сенсорной, двигательной и автономных функций. hATTR может привести к смерти в течение от 3 до15 лет после появления симптомов. В настоящее время не существует зарегистрированных препаратов для лечения заболевания, которым страдают около 50 тыс. человек во всем мире.

Tegsedi предназначен для блокирования выработки белка TTR. В ходе клинических исследований NEURO-TTR препарат существенно снижал уровень белка, независимо от типа мутации или стадии заболевания, отметили представители компаний.