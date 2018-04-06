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В ЕС одобрили Lamzede для лечения чрезвычайно редкого наследственного заболевания

06.04.2018

Европейские регуляторы дали «зеленый свет» препарату Lamzede компании Chiesi – первому средству ферментозаместительной терапии длительного действия для лечения проявлений неневрологического характера у пациентов с легкой и умеренной формой альфа-маннозидоза, сообщает PharmaTimes.

Это редкое наследственное заболевание обусловлено недостаточностью ферментов; оно приводит к повреждению клеток вследствие накопления богатых маннозой олигосахаридов во многих органах и тканях организма.

В настоящее время не существует препарата для лечения данного заболевания. Lamzede (velmanase alfa) разработан для замещения функции дефектного фермента в организме, нормализации уровней олигосахаридов и предотвращения прогрессирования заболевания.

Однако, данный препарат не проникает через гематоэнцефалический барьер, поэтому не предполагается, что он будет влиять на неврологические аспекты заболевания.

Препарат был одобрен при «исключительных обстоятельствах, в соответствии с законодательством ЕС, для обеспечения лечения чрезвычайно редких заболеваний, для которых нецелесообразно проведение традиционных широкомасштабных клинических исследований». Исследования Lamzede проводили с участием 34 пациентов – детей и взрослых.

«Lamzede – первый одобренный препарат, обладающий потенциалом для изменения течения альфа-маннозидоза, поэтому наша следующая цель – как можно скорее обеспечить доступ к нему пациентов в Европе», – прокомментировал Алессандро Кьези, директор по Европейскому региону Chiesi Group.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Chiesi Farmaceutici
Фармвестник-ТВ
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03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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