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В Европе отзывают некоторые препараты валсартана, опасаясь проблем с безопасностью

09.07.2018

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проводит экспертизу лекарственных препаратов, содержащих valsartan, поставляемых одним из предприятий в Китае, после того, как в них была обнаружена примесь, потенциально вызывающая рак, сообщает PharmaTimes.

Китайская компания Zhejiang Huahai обнаружила N-nitrosodimethylamine (NDMA) в некоторых партиях активной субстанции (АФИ) valsartan, поставленных ряду производителей препаратов валсартана, обращающихся на рынке ЕС.

Эти препараты применяются у пациентов с высоким артериальным давлением для профилактики инфаркта и инсульта, а также у пациентов с сердечной недостаточностью или переживших острый коронарный синдром.

По информации экспертов EMA, присутствие в активной субстанции NDMA, который классифицируется как потенциальный канцероген, было неожиданным; предположительно, это связано с изменением процесса производства АФИ.

Национальные надзорные органы стран ЕС в настоящее время отзывают партии препаратов, содержащих valsartan, поставленных компанией Zhejiang Huahai. Начаты мероприятия по анализу содержания NDMA в препаратах.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственные препараты
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EMA
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