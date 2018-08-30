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В Gilead назначен новый коммерческий директор

30.08.2018

Компания Gilead («Гилеад») назначила на высшую позицию в сфере продаж ветерана из Amgen («Амджен») Лауру Хэмилл, сообщает FiercePharma.

Этому назначению предшествовал «углубленный поиск», который начался после того, как в феврале с.г. Джеймс Мейерс объявил о своем уходе.

Г-жа Хэмилл оставит пост первого вице-премьера Amgen, который она занимала с начала 2016 г. На этом посту г-жа Хэмилл руководила бизнес-операциями компании в США. До этого она более 16 лет совершала восхождение по карьерной лестнице в Amgen. В числе реализованных под ее руководством проектов – вывод на рынок противовоспалительного препарата-блокбастера Enbrel.

Gilead будет опираться на опыт и знания г-жи Хэмилл в новую для компании эру. Недавнее приобретение компании Kite («Кайт») уже принесло свои плоды: в октябре прошлого года FDA одобрило разработанный Kite препарат Yescarta на основе технологии CAR-T, предназначенный для лечения лимфомы. Однако проблемы ценообразования уже привели к тому, что пациенты не могут получить доступ к препарату, это отрицательно влияет на прогнозы продаж. Кроме того, в начале этой недели Национальный институт охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи (NICE) отклонил возможность использования Yescarta службой здравоохранения Великобритании, сославшись на слишком высокую цену.

Помимо онкологического подразделения, другие бизнес-подразделения Gilead также нуждаются в квалифицированной помощи.

Г-жа Хэмилл присоединится к команде топ-менеджеров Gilead после ухода двух руководителей высшего звена и ряда руководителей более низкого ранга.

Gilead – не единственная фармкомпания, объявившая на этой неделе о смене руководителя в сфере коммерческих операций. В компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Скуибб») сообщили, что Кристофер Бёрнер, ныне возглавляющий международную службу маркетинга, будет назначен на пост коммерческого директора вместо Мердо Гордона, в начале августа перешедшего в Amgen.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Gilead Sciences Inc.
назначения/отставки
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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