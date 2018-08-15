 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
72

В I квартале 2018/19 финансового года прибыль Sun Pharmaceuticals превысила прогнозы аналитиков

15.08.2018

В I квартале 2018/19 финансового года консолидированная чистая прибыль индийской фармацевтической компании Sun Pharma («Сан Фарма») составила 8,83 млрд индийских рупий (140 млн долл.) против убытка 4,25 млрд рупий за отчетный период годом ранее, сообщает Nikkei Asian Review. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали 8,97 млрд рупий. В Индии финансовый год начинается 1 апреля и завершается 31 марта следующего года.

Квартальный объем продаж вырос на 16% и оставил 72,24 млрд рупий. Продажи в США выросли на 8% и составили треть общего показателя компании.

Как отметил исполнительный директор Sun Pharma Дилип Шангви, компания последовательно наращивает объем продаж в США. Компания вывела на американский рынок противоопухолевый препарат Yonsa и ожидает лонч еще двух препаратов – Ilumya и Cequa.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
14.08.2018 Компания «Сан Фарма» переехала в новый офис в БЦ «ЛеФОРТ»
06.08.2018 Sun Pharma отзывает с американского рынка более 5,2 тыс. ампул testosterone cypionate
25.07.2018 Компания Сан Фарма представила рынку обезболивающий препарат Брустан® в безрецептурном статусе и в новой упаковке
20.07.2018 Сан Фарма cтала партнером конференции II Всероссийского межвузовского GxP-cаммита
13.06.2018 Ключевое предприятие Sun Pharma в Индии вышло из-под ограничений FDA
Метки
Sun Pharmaceutical
Сан Фарма
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения