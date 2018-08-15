В I квартале 2018/19 финансового года прибыль Sun Pharmaceuticals превысила прогнозы аналитиков

В I квартале 2018/19 финансового года консолидированная чистая прибыль индийской фармацевтической компании Sun Pharma («Сан Фарма») составила 8,83 млрд индийских рупий (140 млн долл.) против убытка 4,25 млрд рупий за отчетный период годом ранее, сообщает Nikkei Asian Review. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали 8,97 млрд рупий. В Индии финансовый год начинается 1 апреля и завершается 31 марта следующего года.

Квартальный объем продаж вырос на 16% и оставил 72,24 млрд рупий. Продажи в США выросли на 8% и составили треть общего показателя компании.

Как отметил исполнительный директор Sun Pharma Дилип Шангви, компания последовательно наращивает объем продаж в США. Компания вывела на американский рынок противоопухолевый препарат Yonsa и ожидает лонч еще двух препаратов – Ilumya и Cequa.