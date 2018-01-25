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Лента · В мире
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В IV квартале 2017 г. объем продаж Biogen увеличился на 15%

25.01.2018

В IV квартале 2017 г. объем продаж американской биотехнологической компании Biogen увеличился на 15% и составил 3,3 млрд долл. благодаря показателям по препаратам для лечения рассеянного склероза и лончу препарата для лечения спинальной мышечной атрофии Spinraza, сообщает FirstWord Pharma.

Чистый убыток в прошедшем квартале составил 297,4 млн долл. против прибыли 649,2 млн долл. в IV квартале 2016 г.

Как отметил исполнительный директор Biogen Майкл Вунатсос, линейка препаратов для лечения рассеянного склероза продемонстрировала устойчивость в условиях жесткой конкуренции. Кроме того, по его словам лонч препарата Spinraza является одним из самых успешных в сегменте препаратов для лечения редких заболеваний. В IV квартале объем продаж Spinraza составил 363 млн долл., в 2017 г. – 884 млн долл.

Квартальный объем продаж препаратов для лечения рассеянного склероза вырос на 5% и составил 2,3 млрд долл., из которых 1,1 млрд долл. приходится на препаратTecfidera.

В 2017 г. объем продаж Biogen вырос на 7% и составил 12,3 млрд долл. Чистая прибыль сократилась с 3,7 млрд долл. до 2,5 млрд долл.

По прогнозу Biogen, в 2018 г. объем продаж составит 12,7–13 млрд долл., прибыль на акцию – 24,20–5,20 долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Biogen Idec Inc.
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09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
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Январь №2
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