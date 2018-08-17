 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
102

В Китае наказаны чиновники и сотрудники компаний, ответственные за вакцинный скандал

17.08.2018

Власти КНР отстранили от работы провинциального чиновника и начали расследование в отношении высокопоставленного сотрудника Управления по контролю пищевых продуктов и медикаментов КНР (CFDA) после скандала вокруг производителя вакцин – компании Changsheng Biotechnology Co Ltd («Чаншэн Байо-текнолоджи Ко Лтд»), сообщает Reuters со ссылкой на агентство Xinhua.

Компания обвиняется в фальсификации производственной документации по вакцине для профилактики бешенства.

Хотя сообщений о нанесении вреда здоровью после применения вакцины не поступало, регуляторы распорядились прекратить производство и изъять всю продукцию из продажи.

В ходе заседания Политбюро Коммунистической партии Китая (КПК), Президент КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение о снятии с должности вице-губернатора провинции Цзилинь, на территории которой расположена компания, Цзинь Юйхуэя. В его обязанности входил контроль качества продуктов питания и лекарственных средств.

В отношении бывшего заместителя руководителя CFDA У Чжэня расследование ведет антикоррупционное ведомство КНР.

По информации Xinhua, всего в скандале замешаны более 40 правительственных чиновников, в т.ч. семеро на областном уровне. Некоторые из них уже уволены.

По имеющимся данным, компания произвела около 500 тыс. доз субстандартной вакцины.

Несмотря на заявления властей о принятии жестких мер, скандалы в отношении качества пищевой продукции и лекарственных средств в Китае не редкость.

Так, в 2008 г. в стране разгорелся скандал вокруг компании по производству детского питания Sanlu Dairy Group («Саньлу Даэри Груп»), когда зараженным продуктом отравились около 300 тыс. детей, из которых шестеро погибли. После этого компания обанкротилась, а ряд топ-менеджеров получили длительные сроки тюремного заключения.

Годом ранее, в 2007 г. за взятку в размере 6,5 млн юаней (944 тыс. долл.) был казнен руководитель CFDA Чжэн Сяоюй.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
10.08.2018 В Китае планируют одобрить 48 препаратов по процедуре приоритетного рассмотрения
08.08.2018 Скандалы в Поднебесной продолжаются
08.08.2018 Завершен первый этап поставок вакцин для реализации Нацкалендаря профилактических прививок
06.08.2018 Johnson & Johnson делает ставку на китайский стартап
23.07.2018 В Китае разразился новый вакцинный скандал
Метки
расследование
вакцина
Китай
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения