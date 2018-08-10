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В Китае планируют одобрить 48 препаратов по процедуре приоритетного рассмотрения

10.08.2018

В Китае составлен целевой список из 48 препаратов, зарегистрированных за рубежом, которые власти страны хотели бы вывести на свой рынок как можно скорее, сообщает FiercePharma. Сверхидея заключается в том, чтобы убедить их производителей подать регистрационные заявки в Китае на основании данных клинических исследований, проведенных в других странах.

Среди прочих, в список включены: противораковый препарат Alecensa от Roche («Рош») и Chugai («Чугай»), препараты для лечения псориаза Taltz от Eli Lilly («Эли Лилли») и Cosentyx от Novartis («Новартис») и противовоспалительный препарат Entyvio от Takeda («Такеда»). В список попали также несколько препаратов, зарегистрированных в США лишь в прошлом году, таких как вакцина против опоясывающего герпеса Shingrix от GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн»), офтальмологический препарат Luxturna от Spark Therapeutics («Спарк Терапьютикс») и Mepsevii от Ultragenyx («Ультраждиникс»).

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Китай
Фармвестник-ТВ
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
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Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
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