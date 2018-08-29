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В Литве может возникнуть дефицит льготных лекарств

29.08.2018

Лекарства от эпилепсии, стоимость которых компенсируется государством, остались только в 300 аптеках Литвы, сообщает портал RuDelfi.

Издание ссылается на Ассоциацию производителей лекарств (АПЛ), по данным которой запасов более чем 20 препаратов хватит только на неделю. Это лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, глаукомы, эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, антибиотики.

«Сейчас еще какое-то количество препаратов в аптеках есть. Может быть, на неделю их хватит, никто не знает. Однако некоторых компенсируемых лекарств у оптовиков нет, аптеки не могут пополнить запасы», – сказал председатель АПЛ Дарюс Синкявичюс. По его словам, такие случаи уже были, но раньше они происходили довольно редко.

Представители пациентов подтверждают: на нехватку лекарств жалуются по всей Литве. «Слышали и от пациентов, и от аптекарей, что этих самых дешевых лекарств не хватает, их нет и у поставщиков, аптеки не могут их заказать. Поскольку стоимость многих лекарств не компенсируется, стало больше потребителей дешевых лекарств, которых и не хватает», – рассказала председатель Литовской ассоциации представителей пациентов Вида Аугустинене.

В Минздраве Литвы говорят, что проблема надуманная, что за наличием необходимых препаратов следит Больничная касса. «Мне сложно сказать, почему аптеки не заказывают эти лекарства, возможно, они общаются не со всеми поставщиками и не видят, что есть у других оптовиков. Если на момент запроса пациента препарата нет, то аптекарь должен предложить заказать его и в течение двух дней получить из другой аптеки», – заявила представитель Минздрава Томас Алондерис.

Представители аптек считают, что проблему можно решить, если власти обяжут производителей собрать крупные партии лекарств, чтобы фармрозница пополнила запасы. Производители считают, что положение стало бы лучше, если бы список компенсируемых лекарств был расширен.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Литва
дефицит
льготы
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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