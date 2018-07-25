В Минске появился первый контейнер для сбора испорченных лекарств от населения, сообщили БЕЛТА в Центре экологических решений. Контейнер установлен в 40-й клинической поликлинике города по инициативе Центра экологических решений совместно с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома при поддержке коалиции «Чистая Балтика» (Швеция).

Как отметила сотрудник программы по химической безопасности и отходам Центра экологических решений Наталья Блыщик, установка контейнера стала важным шагом в разработке системы сбора и утилизации просроченных лекарств от населения в нашей стране. По ее словам, после отработки схемы можно будет мультиплицировать этот опыт на другие поликлиники, районы и города.

Данные исследований последних двух лет показали, что в составе сточных вод крупных городов Беларуси обнаруживаются гормональные препараты, антибиотики, противовоспалительные и многие другие лекарства. Очистные сооружения не способны улавливать маленькие молекулы лекарственных средств, таким образом, они попадают в сточные воды, реки и могут оказаться в питьевой воде.

«Это может негативно сказаться на здоровье населения. Например, гормональные препараты могут вызвать проблемы репродуктивного характера, антибиотики - привести к резистентности микроорганизмов, и человек впоследствии не сможет лечиться от жизнеугрожающих заболеваний», - рассказала заведующая кафедрой фармацевтической химии БГМУ доцент Наталья Яранцева. Фармацевтические загрязнители оказывают влияние и на окружающую среду, особенно на водные объекты и их обитателей. По словам координатора направления по опасным веществам и морскому мусору коалиции «Чистая Балтика», директора Центра экологических решений Евгения Лобанова, развитие системы сбора лекарств от населения в Беларуси в перспективе будет содействовать уменьшению загрязнения морских экосистем, в частности Балтийского моря.