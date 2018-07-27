В Минске собирают вагон-аптеку-перевязочную для Казахстана

Открытое акционерное общество «Минский вагоноремонтный завод» выполняет ответственный заказ — ведет сборку вагона-аптеки-перевязочной для Республики Казахстан, передает агентство «Минск-Новости».

Как отметили в ОАО «Минский вагоноремонтный завод», это абсолютно новая продукция, аналогов которой на постсоветском пространстве нет. Вагон-аптека-перевязочная станет для Казахстана частью системы государственного реагирования на чрезвычайные ситуации. Состав с этим вагоном сможет оперативно прибыть к месту техногенной катастрофы. Вагон предназначен для оказания медицинских услуг населению — пострадавшим можно будет не только оказать первую помощь, но и прооперировать их.

Вагон-аптека-перевязочная оборудуется системами комфортного жизнеобеспечения — водоснабжения, отопления, кондиционирования, освещения, водяного пожаротушения. В частности, вагон оснастят крышевой климатической установкой, обеспечивающей вентиляцию и кондиционирование воздуха. Работа систем вентиляции, кондиционирования, отопления будет автоматической. Также предусмотрены ручной и аварийный режимы управления. Основные параметры работы систем будут контролироваться и отображаться на пульте управления.

В длину вагон-аптека-перевязочная достигает почти 25 м и будет состоять из 12 помещений. Отделения для тяжелораненых и перевязочное оборудуются расширенными задвижными дверями для транспортировки носилок. В отделении ожидания предусмотрена душевая кабина. Вагон-аптека-перевязочная может эксплуатироваться при температуре от +45 °С до –50 °С при скорости до 120 км/ч.

Сборка новой продукции осуществляется на базе кузова, изготовленного АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов». Уже в августе заказ будет выполнен, и транспортное средство отправится в Казахстан.