 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
135

В Минске собирают вагон-аптеку-перевязочную для Казахстана

27.07.2018
Фото: minsknews.by

Открытое акционерное общество «Минский вагоноремонтный завод» выполняет ответственный заказ — ведет сборку вагона-аптеки-перевязочной для Республики Казахстан, передает агентство «Минск-Новости».

Как отметили в ОАО «Минский вагоноремонтный завод», это абсолютно новая продукция, аналогов которой на постсоветском пространстве нет. Вагон-аптека-перевязочная станет для Казахстана частью системы государственного реагирования на чрезвычайные ситуации. Состав с этим вагоном сможет оперативно прибыть к месту техногенной катастрофы. Вагон предназначен для оказания медицинских услуг населению — пострадавшим можно будет не только оказать первую помощь, но и прооперировать их.

Вагон-аптека-перевязочная оборудуется системами комфортного жизнеобеспечения — водоснабжения, отопления, кондиционирования, освещения, водяного пожаротушения. В частности, вагон оснастят крышевой климатической установкой, обеспечивающей вентиляцию и кондиционирование воздуха. Работа систем вентиляции, кондиционирования, отопления будет автоматической. Также предусмотрены ручной и аварийный режимы управления. Основные параметры работы систем будут контролироваться и отображаться на пульте управления.

В длину вагон-аптека-перевязочная достигает почти 25 м и будет состоять из 12 помещений. Отделения для тяжелораненых и перевязочное оборудуются расширенными задвижными дверями для транспортировки носилок. В отделении ожидания предусмотрена душевая кабина. Вагон-аптека-перевязочная может эксплуатироваться при температуре от +45 °С до –50 °С при скорости до 120 км/ч.

Сборка новой продукции осуществляется на базе кузова, изготовленного АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов». Уже в августе заказ будет выполнен, и транспортное средство отправится в Казахстан.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
25.07.2018 В Минске появился первый контейнер для сбора испорченных лекарств
18.07.2018 В Саратове ищут претендентов на ассортимент банкротящихся аптек
11.07.2018 Компания Servier и Правительство Казахстана договорились о сотрудничестве
27.06.2018 В Беларуси стало меньше импортных лекарств
25.06.2018 Британская аптечная сеть Boots предлагает посетителям услугу вакцинации
Метки
Республика Беларусь
Казахстан
аптека
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения