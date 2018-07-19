В США одобрен препарат Symtuza для лечения ВИЧ-инфекции

Регуляторы США одобрили Symtuza компании Janssen – первый и единственный препарат дарунавира (darunavir) в форме таблетки для однократного приема для лечения ВИЧ-инфекции у взрослых пациентов, сообщает PharmaTimes.

По информации Janssen, схемы лечения для однократного приема способы повысить приверженность лечению и снизить лекарственную нагрузку.

В сообщении компании говорится, что Symtuza darunavir (cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide) предлагает пациентам «испытанный защитный барьер против резистентности к препаратам дарунавира, разработанный для повышения переносимости и удобства приема».

Препарат одобрен на основании данных двух 48-недельных клинических исследований III фазы, в которых изучали безопасность и эффективность Symtuza по сравнению с контрольной схемой лечения у взрослых, ранее не получавших антиретровирусной терапии (AMBER), и у взрослых с вирусной супрессией (EMERALD).

Результаты обоих КИ продемонстрировали эффективность и хорошую переносимость Symtuza; около 95% субъектов достигли устойчивой вирусной супрессии.