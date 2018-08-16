В США отзывают препараты для лечения заболеваний щитовидной железы

Компания Westminster Pharmaceuticals («Вестминстер Фармасьютикалз») отзывает все партии препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы levothyroxine и liothyronine в пяти лекарственных формах, произведенных из субстанций от китайской компании Sichuan Friendly Pharmaceutical («Сычуань Френдли Фармасьютикал»), сообщает FiercePharma.

FDA запретило всю продукцию, производимую Sichuan Friendly, в марте с.г. по результатам инспектирования, выявившего серьезные нарушения на производственном предприятии китайской компании. В компании Westminster, инициировавшей добровольный отзыв своих препаратов, заявили, что использовали произведенные китайской компанией субстанции до того, как регулятор ввел запрет. В компании сообщили также об отсутствии сообщений о нежелательных лекарственных реакциях. Однако, препараты все равно отзывают с рынка, поскольку они применяются для лечения серьезных заболеваний, заявил представитель Westminster.

Ранее был осуществлен глобальный отзыв препаратов, содержащих valsartan, производимый китайской компанией Zhejiang Huahai Pharmaceutical («Чжэцзян Хуахай Фармасьютикал»).