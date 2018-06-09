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В США расширены показания к применению Rituxan

09.06.2018

Регуляторы США одобрили расширение показаний к применению препарата Rituxan компании Genentech, входящей в группу компаний Roche; теперь препарат применим для лечения умеренной и тяжелой формы пузырчатки обыкновенной (ПО), сообщает PharmaTimes. Таким образом, впервые более чем за 60 лет пациенты получат доступ к новому типу терапии этого редкого, серьезного, потенциально жизнеугрожающего состояния, характеризующегося прогрессированием образования болезненных пузырьков на коже и слизистых оболочках.

Rituxan (rituximab) – первый биопрепарат, одобренный FDA для лечения данного заболевания.

Расширение показаний к применению основано на данных клинического исследования, показавшего, что 90% пациентов с ПО, получавших rituximab плюс кортикостероиды, достигли первичной конечной точки – полной ремиссии через 24 мес. без применения стероидов в течение одного или более месяцев – по сравнению с 28% пациентов, получавших лечение только кортикостероидами.

Препарат, известный в Европе под торговым наименованием MabThera, теперь одобрен для лечения четырех аутоиммунных заболеваний: помимо пузырчатки обыкновенной, это – ревматоидный артрит, гранулематоз Вегенера и микроскопический полиангиит.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
расширение показаний
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06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
01.06 «Актуальное интервью» с Полиной Киселёвой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Увеличение размера кода маркировки может стать проблемой для производителей
Обзор госзакупок ЛП, I квартал 2018 года
Стратегия формирования здорового образа жизни названа Минздравом приоритетным проектом
Динамика и распределение количества аптек в субъектах РФ
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