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Лента · В мире
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В США резко выросли продажи противогерпетической вакцины GSK

27.06.2018

В краткосрочной перспективе GSK может столкнуться с проблемой нехватки вакцины от опоясывающего герпеса Shingrix, сообщает Reuters.

Начиная с конца 2017 г. более 1,5 млн американцев получили Shingrix, другим приходится ждать, призывая Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупреждать о нехватке препарата.

GSK заявила, что значительно увеличила поставки и вакцинация от герпеса идет намного быстрее, чем в прошлом, когда единственной вакциной был препарат Zostavax компании Merck & Co (MSD за пределами США и Канады).

«Выход на рынок Shingrix было встречено беспрецедентным спросом со стороны пациентов и специалистов в области здравоохранения», - сказал представитель пресс-службы британского фармпроизводителя.

CDC рекомендовал Shingrix вместо менее эффективной вакцины Merck для взрослых 50 лет и старше, что и стало главным стимулом для высокого спроса.

Согласно прогнозам Thomson Reuters, максимальные годовые объемы продаж Shingrix могут быть в размере около 1,5 млрд фунтов (2 млрд долл. США), основной рынок продаж вакцины в – США. По мнению аналитиков Exane BNP, реальные продажи могут значительно превысить этот прогноз.

В апреле 2018 г. GSK заявила, что продажи Shingrix в первом квартале текущего года составили 110 млн фунтов стерлингов, за год продажи превысят 400 млн.

Shingrix является ключевым новым продуктом для исполнительного директора GSK Эмма Уолмсли, поскольку ее главная задача улучшить коммерческие показатели компании.

Также компании важно продемонстрировать потенциал прибыли бизнес-сегмента по производству вакцин GSK, где GSK стремится увеличить рентабельность.

GSK уже достигла своей среднесрочной цели: получить маржу от производства вакцин до 30%, а Exane BNP полагает, что к 2020 году она может достигать 35%, чему способствует развертывание Shingrix и других премиальных вакцин, таких как Bexsero и Menveo против менингита.

Shingrix вводится двумя дозами с периодичностью два-шесть месяцев, а Zostavax – одной дозой. Обеспечение соблюдения пациентом режима двух доз важно для достижения полного потенциала продаж вакцины.

Опоясывающий лишай вызван реактивацией вируса ветряной оспы, который также отвечает за ветряную оспу. Почти все взрослые старше 50 лет имеют вирус, спящий в своей нервной системе, и рискуют, что он будет реактивирован с возрастом.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцина
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Фармвестник-ТВ
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
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Июнь №21
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Цена ошибки
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