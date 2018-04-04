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В США запатентована технология на основе наночастиц для повышения биодоступности

04.04.2018

Технология доставки препаратов на основе наночастиц, позволяющая доставлять препараты в кровоток и клетки, способна повышать биодоступность и снижать нежелательное воздействие каннабиоидов и биопрепаратов, сообщает In-Pharma Technologist со ссылкой на компанию NanoSphere Health Sciences.

На прошлой неделе Бюро по патентам и товарным знакам США выдало компании NanoSphere Health Sciences патент № 9,925.149 на методы создания и производства системы наносферной доставки препаратов.

В технологии используются жидкостные вязкоупругие структуры на основе наночастиц для создания нанокапсул и быстрой и эффективной транспортировки фармпрепаратов, каннабиоидов и биопрепаратов.

В компании сообщили, что технология, в основе которой лежит внешняя мембрана, состоящая из одного слоя эссенциальных фосфолипидов, и внутреннее жидкое ядро, образуемое липидами, повышает безопасность и биодоступность ‘наноинкапсулированных’ препаратов и уменьшает вероятность нежелательных явлений, поскольку обеспечивается доставка точных доз ‘умных’ наночастиц в клетки-мишени.

Что касается цены, то, по информации разработчиков, созданный на основе данной технологии трансдермальный препарат для доставки наносыворотки может считаться конкурентоспособным при розничной цене 1,5 долл. за дозу.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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