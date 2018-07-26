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Во II квартале 2018 г. объем продаж AstraZeneca составил 5,2 млрд долл.

26.07.2018

Во II квартале 2018 г. объем продаж британской фармацевтической компании AstraZeneca составил 5,2 млрд долл., превысив прогнозы аналитиков (5,1 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Чистая прибыль за отчетный период составила 412 млн долл. против 492 млн долл. годом ранее.

Объем продаж противоопухолевых препаратов увеличился на 44%, составив 1,4 млрд долл. Продажи по препарату Tagrisso вырос на 82% – до 422 млн долл. Показатели по препаратам Lynparza и Imfinzi составили 150 млн долл. и 122 млн долл. соответственно.

Квартальный объем продаж препаратов для лечения сердечно-сосудистых, почечных и метаболических заболеваний увеличился на 12% и составил 974 млн долл. Продажи препарата Farxiga выросли на 36% – до 340 млн долл. Показатели по препаратам Brilinta и Bydureon составили 316 млн долл. (+16%) и 155 млн долл. (+6%) соответственно.

Объем продаж препаратов для лечения респираторных заболеваний увеличился на 12% и составил 1,2 млрд долл. Продажи препарата Symbicort сократились на 5% – до 672 млн долл. Выручка по препарату Pulmicort выросла на 27% – до 287 млн долл. Показатель по препарату Faserra составил 65 млн долл. Аналитики прогнозировали 34 млн долл.

Во II квартале объем продаж на развивающихся рынках увеличился на 15% и составил 1,7 млрд долл. Продажи в Китае выросли на 37% – до 868 млн долл.

По прогнозу AstraZeneca, в 2018 г. объем продаж будет расти в пределах низких однозначных показателей. Ожидается, что прибыль на акцию составит 3,30–3,50 долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AstraZeneca
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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