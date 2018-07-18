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Лента · В мире
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Во II квартале объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson вырос почти на 20%

18.07.2018

Квартальный объем продаж рецептурной фармпродукции американского конгломерата в сфере здравоохранения Johnson & Johnson увеличился на 19,9% и составил 10,4 млрд долл., сообщает MarketWatch. Это самый большой показатель роста среди всех подразделений компании. Этому способствовал рост продаж противоопухолевых препаратов, в т.ч. Zytiga и Darzalex.

Глобальный объем продаж безрецептурного бизнеса за отчетный период увеличился всего на 0,7% – до 3,5 млрд долл. В США этот показатель сократился на 0,7%. Объем продаж продукции для ухода за детьми упал на 7,7%.

По словам исполнительного директора Johnson & Johnson Алекса Горски, показатели безрецептурного бизнеса взвывают разочарование. Он намерен приложить больше усилий, чтобы исправить ситуацию.

Квартальные продажи подразделения по производству медтехники выросли на 3,7%, составив 6,97 млрд долл.

Общий объем продаж Johnson & Johnson во II квартале 2018 г. увеличился на 11% и составил 20,83 млрд долл.

Чистая прибыль компании за анализируемый период выросла на 3,3% – до 3,95 млрд долл. (1,45 долл. на акцию).

Компании скорректировала прогноз объема продаж на 2018 г. Ожидается, что он составит 80,5–81,3 млрд долл., а не 81,0–81,8 млрд долл., как прогнозировалось ранее. Прибыль на акцию ожидается в пределах 8,07–8,17 долл. (более ранний прогноз – 8,0–8,20 долл.).

Месяцем ранее Johnson & Johnson получила предложение от частной инвестиционной компании Platinum Equity о продаже своего подразделения по производству глюкометров LifeScan примерно за 2,1 млрд долл.

Кроме того, американская машиностроительная компания Fortive Corp. недавно предложила J&J приобрести подразделение Advanced Sterilization Products за 2,7 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Johnson & Johnson
Компании
Johnson & Johnson Американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000.
Персоны
Горски Алекс

Исполнительный директор Johnson&Johnson
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03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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