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Лента · В мире
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Все больше фармкомпаний увеличивают запасы лекарств в Европе в ожидании Brexit

02.08.2018

Французская фармацевтическая компания Sanofi («Санофи») и швейцарская Novartis («Новартис») заявили о планах увеличить запасы лекарственных препаратов в Европе на фоне потенциального дефицита, связанного с Brexit без соглашения между Великобританией и ЕС по лекарственному регулированию, сообщает Reuters.

Между тем, в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) предупредили о том, что его штат в результате переезда из Лондона в Амстердам может сократиться примерно на 30%, а не на 19%, как планировалось ранее.

Ранее об увеличении на 20% запасов своей продукции, которая может оказаться в дефиците из-за Brexit, объявила британская фармкомпания AstraZeneca («АстраЗенека»). Другая британская компания – GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») также пополнит запасы лекарств и вакцин.

Скорректировать свои запасы намерена и швейцарская Roche («Рош»).

В Великобритании осуществляется хотя бы частичное производство более 2,6 тыс. наименований ЛП. Ежемесячно в другие европейские страны экспортируется 45 млн упаковок. В Великобританию за этот же период поступает 37 млн упаковок.

Сто восемь наименований ЛП производятся исключительно в Великобритании.

Крупнейшие фармкомпании активно выступают за то, чтобы британский фармсектор оставался в рамках европейской регуляторной системы после Brexit. К этому же призывает и британский парламент.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
запас
лекарственные средства
Brexit
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Sanofi Диверсифицированная фармацевтическая компания. До лета 2011 года Sanofi-Aventis. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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