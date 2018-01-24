Выбор для Pfizer

Нынешний год стартовал с нескольких сделок по слияниям/поглощениям в биофармацевтической отрасли, пишет BioSpace. Так, Celgene приобрела Juno Therapeutics за 9 млрд долл., а Sanofi купила Bioverativ за 11,6 млрд долл. Большинство аналитиков и экспертов ожидают, что на фоне снижения ставки корпоративного налога и ставки налогообложения репатриированной зарубежной прибыли в США 2018 г. обещает быть весьма урожайным в плане консолидации в американской фармотрасли.

Эксперт финансово-аналитической компании Motley Fool Кит Спейс рассуждает о том, какая компания может представлять интерес для Pfizer в 2018 г. Как ни как, а исполнительный директор Pfizer Иэн Рид в ноябре 2017 г. заявил, что компания заинтересована в приобретениях даже если не будет налоговой реформы.

Biogen

В настоящее время у Biogen в обороте три блокбастера в сегменте препаратов для лечения рассеянного склероза, и потенциальный, по мнению аналитиков, блокбастер для лечения спинальной мышечной атрофии Spinraza. Кроме того, несомненный интерес вызывает разработка препарата для лечения болезни Альцгеймера aducanumab, который может оказаться как суперблокбастером, так и громким провалом. По оценкам экспертов банка Goldman Sacks, в случае успеха объем продаж препарата может составить 12 млрд долл.

Как отмечает Кит Спейс, рыночная капитализация Biogen составляет около 72 млрд долл. Конечно, если Pfizer захочет купить компанию, заплатить придется больше. Тем не менее, история Pfizer показывает, что размер компании и сумма сделки не имеют значения.

Bristol-Myers Squibb

Приобретение Bristol-Myers Squibb позволит Pfizer значительно укрепить свои позиции в сегменте противоопухолевых препаратов. Самым сильным, но не единственным активом BMS в этой области является препарат Opdivo. По прогнозам, в 2017 г. объем продаж Opdivo превысит 5 млрд долл., а к 2022 г. составит около 10 млрд долл. Кроме того, в продуктовом портфеле Bristol-Myers Squibb есть еще и препарат Yervoy, который, как и Opdivo активно исследуется для лечения широкого спектра онкозаболеваний в комбинации с препаратами других компаний. По мнению экспертов, комбинация Opdivo и экспериментального препарата relatimab, также разрабатываемого BMS, является одной из самых перспективных комбинаций для иммунотерапии онкозаболеваний.

Кит Спейс полагает, что Bristol-Myers Squibb обойдется Pfizer дороже, чем Biogen. Рыночная капитализация BMS немногим более 100 млрд долл. При этом у Pfizer уже есть собственный ингибитор PD-L1 Bavencio (avelumab), разработанный совместно с немецкой Merck KGaA (в США и Канаде – EMD).

Allergan

В 2016 г. Pfizer уже пыталась купить Allergan за 160 млрд долл., но сделка провалилась из-за того, что администрация Барака Обамы наложила запрет на инверсионные сделки. Однако Президент США Дональд Трамп предписал Минфину пересмотреть налоговые положения, принятые с начала 2016 г. и подготовить предложения по их изменению.

По мнению аналитика и бывшего управляющего директора банка Lehman Brothers Боба Уилленса, Pfizer может вернуться к сделке с Allergan. Он полагает, что Pfizer до сих пор заинтересована в покупке этой компании, если препятствия будут убраны.

Кит Спейс полагает, что плюсом сделки с Allergan является сравнительная дешевизна компании. Ее рыночная капитализация на настоящий момент составляет порядка 60 млрд долл. Минусом аналитик считает то, что некоторые исследовательские проекты Allergan недостаточно «прочны». Так, экспериментальный препарат для лечения неалкагольного стеатогепатита показал неоднозначный результат в процесс клинических исследований II фазы.

Кит Спейс делает ставку на Bristol-Myers Squibb. Компании уже сотрудничают в отношении антикоагулянта Eliquis, а Opdivo является очень привлекательным активом и гораздо менее рискованным, чем экспериментальный препарат для лечения болезни Альцгеймера компании Biogen.