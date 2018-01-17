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Wal-Mart инициировала программу по безопасной утилизации неиспользованных опиоидов

17.01.2018

Компания Wal-Mart Stores Inc объявила о том, что она будет бесплатно предоставлять пациентам, применяющим рецептурные опиоидные препараты, пакетики с порошком DisposeRx, предназначенным для уничтожения неиспользованных препаратов, сообщает Reuters. По мнению представителя компании, эта мера поможет снизить уровень злоупотребления рецептурными опиоидами.

Пациенты, покупающие опиоидные препараты II степени не на постоянной основе, будут получать бесплатный пакетик DisposeRx при каждом предъявлении рецепта.

Пациенты, которым такие препараты назначаются постоянно, будут получать DisposeRx раз в полгода.

Для безопасного уничтожения оставшихся препаратов достаточно добавить во флакон с таблетками теплую воду и DisposeRx. В результате реакции вокруг таблеток образуется биоразлагаемый гель.

По информации Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), в 2016 г. из-за злоупотребления рецептурными опиоидными препаратами погибли более 42 тыс. американцев. В октябре 2017 г. Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия опиоидов достигла в США национального уровня и объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
утилизация
опиоидные препараты
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09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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