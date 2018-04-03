Walmart нацелилась на PillPack

Американский ритейлер Walmart ведет переговоры о приобретении многофункционального аптечного стартапа PillPack, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на информированные источники. Сумма потенциальной сделки менее 1 млрд долл.

По словам источников, ранее компанией PillPack интересовалась Amazon.

PillPack специализируется на рассылке рецептурных препаратов по почте. Причем для удобства пациентов препараты фасуются в пакетики согласно назначению врача.

Кроме того, компания предлагает своим клиентам мобильные напоминания о времени приема лекарств для iPhone и Apple Watch.

Как полагает аналитик венчурной компании Venrock Боб Кочер, опыт таких компаний, как PillPack очень важен для любой аптеки или сети.

Днем ранее источники сообщали о намерении Walmart приобрести крупную компанию медицинского страхования Humana.