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Walmart ведет переговоры о приобретении Humana

02.04.2018

Крупнейший американский ритейлер – компания Walmart находится на ранней стадии переговоров о приобретении крупной компании медицинского страхования Humana, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам одного из источников, компании обсуждают и другие формы сотрудничества.

В 2017 г. объем продаж Humana составил 53,8 млрд долл. Компания владеет собственным бизнесом по управлению льготным обеспечением лекарствами (PBM) с прошлогодним объемом продаж около 21 млрд долл. Кроме того, Walmart и Humana уже сотрудничают в области лекобеспечения американских граждан по страховым планам в рамках программы Medicare.

В настоящее время наблюдается тенденция слияния провайдеров услуг здравоохранения. В частности это касается аптечных сетей, которые пытаются диверсифицировать бизнес на фоне угрозы конкуренции со стороны крупнейшего мирового интернет-ритейлера Amazon.

Так, в декабре аптечная сеть CVS Health согласилась приобрести страховую компанию Aetna за 69 млрд долл., а недавно компания медицинского страхования Cigna объявила о покупке крупнейшей в США PBM Express Scripts за 54 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
потенциальная сделка
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22.03 «ФармNEWS»: РАФМ «Креатив в рекламе лекарственных средств»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
Подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках
Current issue #10, 2018
Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб
Правила GDP определяют эффективность логистического оператора
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