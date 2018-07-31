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Wockhardt построила в Дубае завод по производству антибиотиков

31.07.2018

Индийская компания Wockhardt (Вокхард) разрабатывает противомикробные препараты для борьбы с возникающей угрозой появления «супербактерий»; для производства антибиотиков компания построила завод в Дубае за 40 млн долл., сообщает FiercePharma.

В минувший понедельник Wockhardt объявила об открытии предприятия площадью 10 тыс. кв. м в свободной экономической зоне Джебел Али в Дубае. Проект предприятия, которое объединяет в себе функции производства и НИР, предусматривает асептическое производство лекарственных форм в виде сухого порошка, фасовку препаратов, складирование и проведение испытаний продукции, включая исследования стабильности.

Предприятие будет производить новые антибиотики, разрабатываемые Wockhardt для продаж во всем мире. По информации компании, ее портфель включает пять новых препаратов, которым FDA присвоило статус «Допущены к участию в Программе лечения инфекционных заболеваний» (Qualified Infectious Disease Program).

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Wockhardt
фармпредприятие
строительство
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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