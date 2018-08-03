 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
112

Запасы EpiPen в Канаде могут закончиться в самое ближайшее время

03.08.2018

Министерство здравоохранения Канады сообщило о том, что из-за производственных проблем запасы шприц-тюбиков EpiPen могут закончиться в аптеках страны в течение августа, сообщает In-Pharma Technologist.

В компании Pfizer Canada («Пфайзер Кэнэда»), отвечающей за производство шприц-тюбиков, являющихся продуктом компании Mylan («Майлан»), заявили, что данная ситуация связана с проблемами производства EpiPen 0,3 мг. В результате, как сообщается в пресс-релизе Минздрава Канады, Pfizer уведомил аптеки о том, что поставки EpiPen не возобновятся до конца августа.

Проблемы существуют уже некоторое время, а точнее – с ноября 2017 г., когда дочернее предприятие Pfizer - компания Meridian Medical Technologies («Меридиан Медикал Текнолоджис») получила от FDA предупредительное письмо. Предполагалось, что проблемы будут решены к марту с.г., причем в компании Pfizer заявляли, что они не повлияют на поставки EpiPen.

Шприц-тюбики EpiPen используются для доставки адреналина (epinephrine) у пациентов при жизнеугрожающей анафилактической реакции.

В своем комментарии официальный представитель Pfizer заявил, что в компании понимают важность регулярных поставок данного продукта, который потенциально является спасительным, и что персонал «неустанно стремится к увеличению производства и максимально быстрым отгрузкам».

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
22.06.2018 Дефицит лекарственных средств усугубляет проблему высоких цен
14.05.2018 FDA вносит EpiPen в перечень дефицитных препаратов
10.05.2018 FDA вносит EpiPen в перечень дефицитных препаратов
20.03.2018 Sandoz будет распространять препараты на основе лечебной конопли
22.09.2017 Американские законодатели обеспокоены последствиями кибератак для здравоохранения
Метки
Канада
дефицит
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения