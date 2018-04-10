Женщинам в фармкомпаниях по-прежнему сложно пробиться наверх

Увеличение количества скандалов вокруг сексуальных домогательств и гендерного неравноправия вызвало бурю эмоций во всем мире, сообщает Eyeforpharma. Различные движения за равные права женщин, в т.ч. #MeToo, продолжают набирать обороты.

Быстрого решения этой многосторонней проблемы ждать не приходится, однако что касается фармотрасли, то в ней изменения в лучшую сторону происходят еще медленнее, чем в других секторах экономики. В отрасли работает женщин больше, чем когда-либо раньше, и в то же время среди них большая текучка. Многие уходят в другие бизнесы, не дождавшись карьерного роста.

Между тем, считает исполнительный директор Ассоциации женщин-лидеров в сфере здравоохранения (HBA) Лори Кук, у фармкомпаний есть много вполне приемлемых вариантов, чтобы удержать и полностью реализовать женские таланты. Основной задачей HBA является достижение равенства между мужчинами и женщинами при выдвижении на руководящие должности путем укрепления карьерных и деловых связей и применения эффективных практик.

Согласно результатам целого ряда международных исследований, гендерное неравенство имеет значительное финансовое влияние на бизнес компании. Как отмечает г-жа Кук, если раньше нужно было прикладывать усилия, чтобы доказать руководству компании необходимость гендерной диверсификации, то теперь этот вопрос уже является актуальным для менеджмента. По ее словам, это уже шаг вперед.

По мнению Лори Кук, существуют различия между крупными фармкомпаниями и более мелкими специализированными бизнесами. В небольших компаниях женщин на руководящих должностях намного больше. Она считает, что для гендерного неравенства есть множество причин. Например, менеджеры, отвечающие за гендерную политику, в основном, мужчины. Это естественно, поскольку бизнес строился мужчинами для мужчин. Культура компании, ее планы, политика и производственные процессы «заточены» под сотрудников мужского пола.

Несмотря на то, что ежегодно в фармотрасли все больше женщин хотят сделать карьеру, проблема в том, сколько у них на это уйдет времени и сколько из них добьются своего. «В фарме более 50% талантов – женщины. Так что мешает их пути наверх?», - задается вопросом г-жа Кук.

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