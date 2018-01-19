14 февраля в отеле «Марриотт Ройал Аврора» состоится бизнес-бранч ИД Коммерсантъ - «Маркировка лекарственных препаратов: человек и закон»

Мы соберем порядка 70 представителей ведущих компаний в сфере фармацевтики, медицинских центров, консалтинга, страхования, юриспруденции и производителей медицинского оборудования.

Участники бизнес-бранча обсудят наиболее актуальные вопросы фармацевтического рынка, среди которых: