14 февраля в отеле «Марриотт Ройал Аврора» состоится бизнес-бранч ИД Коммерсантъ - «Маркировка лекарственных препаратов: человек и закон»

Мы соберем порядка 70 представителей ведущих компаний в сфере фармацевтики, медицинских центров, консалтинга, страхования, юриспруденции и производителей медицинского оборудования.
Участники бизнес-бранча обсудят наиболее актуальные вопросы фармацевтического рынка, среди которых:
- Работа над ошибками: как внедрение маркировки будет учитывать недочеты пилотного этапа?
- Противоречия и лакуны законодательной базы маркировки лекарств: мнение законодателей и индустрии
- Что поменяется во взаимодействии производителей, медицинских и аптечных организаций после внедрения маркировки?
- Маркировка как способ борьбы с контрафактом и инструмент защиты интеллектуальной собственности: есть ли альтернативы?
- Реализация стандарта GMP: технологический и юридический аспект
- Стандартизация оборудования для маркировки и особенности учета финансовых затрат компаний на его покупку и обслуживание
- Контроль ценообразования и влияние маркировки на него: позиция ФАС
- Обработка данных и контроль участников фармрынка надзорными и фискальными органами: проблематика и прогнозы
- Ответственность компании и ее менеджмента за нарушение правил маркировки: как это будет?