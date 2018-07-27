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15 лет благотворительному фонду «Катрен», который помогает детям, оставшимся без родительской опеки

27.07.2018

Благотворительному фонду «Катрен» исполнилось 15 лет – с 2003 года фонд оказывает благотворительную помощь детям, оставшимся без родительской опеки.

«В основном мы помогаем детям, оставшимся без попечения родителей, выпускникам детских домов и семьям, принявшим ребенка, – рассказала директор БФ “Катрен” Инна Прохорова, – Сегодня мы реализуем долгосрочные благотворительные программы, стараясь оказать комплексную поддержку благополучателям. Уверена, вы согласитесь, что счастливая полноценная жизнь любого человека связана с тремя наиважнейшими понятиями: здоровье, образование, семья». Именно поэтому программы помощи «Катрен» строятся вокруг этих аспектов, приоритетным из которых является семья:

Здоровье

В рамках этого направления действуют программы по безвозмездной передаче лекарственных средств и предметов гигиены в детские интернатные учреждения «Здоровье – детям», «Аптека – центр благотворительности» и полисов ДМС и сертификатов на лекарства в аптечную сеть «Мелодия здоровья» для приемных семей («Здоровая семья»).

Образование

Программа направлена на оказание помощи детям-сиротам в получении образования и поддержки выпускников детских домов (программа «Хочу учиться»).

Семья

Цель программ этого направления – участие в развитии семейного устройства детей-сирот (программа «Галерея сердец», журнал «Дети дома», марафон «Семья для ребенка», вебинары «Школы чутких родителей»).

«Журнал «Дети дома» мы запустили в феврале 2010 года, в очень непростое время, – вспоминает директор фонда Инна Прохорова. – На презентации издания известный меценат и звезда телевидения Татьяна Лазарева подчеркнула: «Тот факт, что в период кризиса, когда много фондов просто закрылись, вы не сдались и активно работаете, заслуживает благодарности». В 2018 году журнал «Дети дома» начал осваивать совершенно новые для него цифровые пространства: из печатного издания он стал полноценным информационным интернет-ресурсом blagokatren.ru, где каждый день публикуются материалы о детях, нуждающихся в помощи, полезные статьи для родителей и специалистов органов опеки».

Деятельность фонда неразрывно связана со стратегией компании-учредителя – АО НПК «Катрен». Компания располагает обширной сетью собственных филиалов и представительств во всех федеральных округах РФ. Это позволяет фонду «Катрен» вести успешную благотворительную деятельность более чем в 120 городах РФ, сотрудничать с крупнейшими поставщиками медикаментов, используя для этого логистические мощности компании «Катрен», вовлекать в программы аптечные учреждения. Представители фонда в регионах обладают необходимыми компетенциями и профессионально ведут благотворительную работу, привлекая и распределяя необходимые ресурсы для оказания своевременной помощи детям и семьям. Свою деятельность фонд осуществляет на средства, которые выделяет учредитель, жертвуют сотрудники и партнеры компании «Катрен». Фонд строит свое развитие на основе финансовой прозрачности и ответственности.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

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Метки
АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК «Катрен» – национальный дистрибьютор, входящий в пятерку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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