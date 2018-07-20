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Возбуждение уголовного дела не отменяет административный штраф при поставке незарегистрированного ЛС

20.07.2018

Производитель и поставщик медицинского кислорода ООО «Кислород» получил отказ в удовлетворении кассационной жалобы. Напомним, предприятие было оштрафовано Росздравнадзором Ростовской области за поставку в больницы медицинского кислорода, который не был зарегистрирован в установленном порядке.

Предприятие обжаловало решение суда в апелляционной и кассационной инстанциях, считая, что назначенный штраф в 50 тыс. не соответствует тяжести правонарушения, и требуя ограничиться предупреждением. В пользу своей правоты компания привела довольно оригинальную аргументацию. Например, что суд не изучил, имелось ли у ООО посягательство на жизнь и здоровье людей. Или что наличие лицензии на осуществление производства лекарственных средств избавляет организацию от необходимости получать регистрационное удостоверение на медицинский кислород. Или что предприятие подлежит освобождению от уплаты административного штрафа в связи с тем, что по тому же факту в отношении его директора было заведено уголовное дело. Также истец был недоволен тем, что суды не изучили его материальное состояние (хотя размер штрафа был установлен ниже низшего предела санкции).

19 июля Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил кассационную жалобу без удовлетворения. ООО «Кислород» придется заплатить штраф в полном объеме.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Ростовская область
уголовное дело
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10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
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