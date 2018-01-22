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Онкоцентр им. Блохина опроверг информацию о сроках принятия Национальной онкологической стратегии

22.01.2018

На пресс-конференции в преддверии Всемирного дня борьбы против рака (4 февраля), состоявшейся 22 января в Интерфаксе, прозвучала предполагаемая дата принятия правительством РФ Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями на период до 2030 года. Павел Шабалкин, представленный организаторами мероприятия, как секретарь профильной комиссии по специальности онкология при Министерстве здравоохранения сообщил, что выпуск соответствующего постановления правительства ожидается к марту 2018 года. Пресс-конференция, посвященная новой онкологической Стратегии, была организована Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй!» при поддержке ряда фармацевтических компаний.

После того, как новость разошлась в СМИ, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России распространил опровержение этой информации, заявив, что указанный срок – март 2018 года – является недостоверным.

Как пояснили в пресс-службе онкоцентра, спикер Павел Шабалкин, которого цитируют СМИ, «с июля 2017 года не занимает должность секретаря профильной комиссии по специальности «Онкология» Минздрава России и был уволен из ФГБУ «НМИЦ онкологии Н.Н. Блохина» МЗ РФ за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. В этой связи, указанное лицо не владеет достоверной информацией о ходе работы профильной комиссии по специальности «Онкологии», а также этапами согласования и утверждения Минздравом России Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями».

В своем сообщении НМИЦ онкологии официально заявляет, что программа Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями была утверждена аккредитованными членами профильной комиссии в составе главных региональных онкологов РФ, а также главного онколога Минздрава России в ноябре 2017 года в рамках V Всероссийского совещания, после чего документ был направлен на согласование в Минздрав.

«На данный момент, от Министерства Здравоохранения получены комментарии и дополнения к тексту Программы, которые находятся в работе группы профильной комиссии» — заявили в «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина».

22 января Павел Шабалкин, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос корреспондента РБК, сообщил, что Национальная онкологическая программа будет принята правительством в марте 2018 года. Его ответ был процитирован рядом информагентств.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
онкология
Фармвестник-ТВ
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17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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