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Студенты и преподаватели Пермской фармакадемии выступают против присоединения вуза к Пермскому медуниверситету

10.07.2018

Студентов Пермской государственной фармацевтической академии, направивших в администрацию главы региона обращение против ликвидации вуза, поддержал преподавательский состав. Более 260 сотрудников академии подписали письмо в адрес губернатора Пермского края Максима Решетникова, в котором просят пояснить позицию руководства региона по вопросу присоединения ПГФА к ПГМУ. В обращении приводятся аргументы нецелесообразности ликвидации вуза как самостоятельного учебного заведения. По мнению коллектива ПГФА, реорганизация фармакадемии в факультет при медицинском университете приведет к негативным последствиям не только для студентов и сотрудников ПГФА, но и в целом и для фармацевтического образования в России.

«Результаты аналогичных процессов относительно других образовательных фармучреждений были отрицательными: утеря уникальных научных школ, исследовательских лабораторий, ценных педагогических кадров, количества обучающихся. Недоумение вызывает инициирование этого процесса на фоне организации в Пермском крае промышленного фармацевтического кластера», - поясняет доцент кафедры организации, экономики и истории фармации ПГФА Марина Гурьянова.

Как отмечает ректор ПГФА Алексей Турышев, абитуриенты выбирают вуз именно как самостоятельное учебное заведение, имеющее определенную репутацию и статус академии. Стремление получить диплом ПГФА свидетельствует, что академия обеспечивает высокий уровень фармацевтического образования.

Напомним, в 2015 г. фармакадемию едва не присоединили к Пермскому научно-исследовательскому университету. Благодаря решительным действиям пермской фармобщественности, студентов и сотрудников академии угроза отступила – Минздрав РФ и Администрация Президента не нашли признаков неэффективности и пришли к заключению о нецелесообразности реорганизации.

Преподаватели ПГФА настаивают на публичном обсуждении слияния двух образовательных учреждений. Копия обращения направлена министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

Автор: Светлана Скороход, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Пермская государственная фармацевтическая академия
Фармвестник-ТВ
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28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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