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Лента · В России
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Abbott локализует препарат для поддержания женского репродуктивного здоровья

11.04.2018

Новую производственную линию полного цикла локализации препарата для поддержания женского репродуктивного здоровья представила компания Abbott на заводе «Верофарм» в Белгороде.

Дидрогестерон широко применяется при прогестероновой недостаточности у женщин для лечения бесплодия, а также назначается для сохранения беременности на ранних сроках. Препарат входит в Перечень ЖНВЛП. Как рассказала «ФВ» генеральный директор Abbott в России Елена Карташева, его производство будет запущено до конца нынешнего года.

Производственная линия соответствует стандартам GMP и занимает более 3 тыс. кв. м, сообщила в ходе «круглого стола» «Актуальные вопросы повышения рождаемости в России» генеральный директор АО «Верофарм» Елена Бушберг. Ее производственная мощность – 200 млн таблеток в год, объем инвестиций составил 27 млн долл.

В работе «круглого стола» приняли участие представители профильных министерств, профессиональных объединений, а также ведущие российские эксперты в области акушерства, гинекологии и репродуктологии. В рамках дискуссии специалисты отметили, что в системе здравоохранения репродуктивному здоровью женщины должно уделяться особое внимание.

«Повышение рождаемости объявлено руководством страны государственной задачей, – напомнила главный акушер-гинеколог РФ Лейла Адамян. – Это диктует необходимость охраны репродуктивного здоровья россиянок как одного из приоритетных направлений для улучшения демографической ситуации. Сегодняшнее событие вносит существенный вклад в реализацию этой важной задачи – поддержки репродуктивного здоровья женщин вне и во время беременности».

Внедрение новой производственной линии полного цикла осуществляется Abbott в рамках масштабной программы развития «Верофарм», рассказал старший вице-президент подразделения лекарственных препаратов Abbott Шон Шримптон. Программа включает модернизацию заводов компании, в том числе их производственной инфраструктуры, расширение научно-исследовательской деятельности, обучение сотрудников. Всего за последние три года в развитие «Верофарм» вложено свыше 200 млн долл.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Abbott
ОАО "Верофарм"
Белгородская область
Персоны
Бушберг Елена

Генеральный директор ПАО «ВЕРОФАРМ»
Фармвестник-ТВ
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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