Abbott локализует препарат для поддержания женского репродуктивного здоровья

Новую производственную линию полного цикла локализации препарата для поддержания женского репродуктивного здоровья представила компания Abbott на заводе «Верофарм» в Белгороде.

Дидрогестерон широко применяется при прогестероновой недостаточности у женщин для лечения бесплодия, а также назначается для сохранения беременности на ранних сроках. Препарат входит в Перечень ЖНВЛП. Как рассказала «ФВ» генеральный директор Abbott в России Елена Карташева, его производство будет запущено до конца нынешнего года.

Производственная линия соответствует стандартам GMP и занимает более 3 тыс. кв. м, сообщила в ходе «круглого стола» «Актуальные вопросы повышения рождаемости в России» генеральный директор АО «Верофарм» Елена Бушберг. Ее производственная мощность – 200 млн таблеток в год, объем инвестиций составил 27 млн долл.

В работе «круглого стола» приняли участие представители профильных министерств, профессиональных объединений, а также ведущие российские эксперты в области акушерства, гинекологии и репродуктологии. В рамках дискуссии специалисты отметили, что в системе здравоохранения репродуктивному здоровью женщины должно уделяться особое внимание.

«Повышение рождаемости объявлено руководством страны государственной задачей, – напомнила главный акушер-гинеколог РФ Лейла Адамян. – Это диктует необходимость охраны репродуктивного здоровья россиянок как одного из приоритетных направлений для улучшения демографической ситуации. Сегодняшнее событие вносит существенный вклад в реализацию этой важной задачи – поддержки репродуктивного здоровья женщин вне и во время беременности».

Внедрение новой производственной линии полного цикла осуществляется Abbott в рамках масштабной программы развития «Верофарм», рассказал старший вице-президент подразделения лекарственных препаратов Abbott Шон Шримптон. Программа включает модернизацию заводов компании, в том числе их производственной инфраструктуры, расширение научно-исследовательской деятельности, обучение сотрудников. Всего за последние три года в развитие «Верофарм» вложено свыше 200 млн долл.