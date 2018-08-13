 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
1425

Abbott планирует перейти на онлайн отчетность со всеми аптечными сетями с 2019 года

13.08.2018

Как стало известно «ФВ», компания Abbott и аптечная сеть «Фармленд» запускают совместный проект в области предоставления фискальных данных о продажах в России. Цель проекта – повышение прозрачности результатов товарно-финансовых потоков на рынке.

«Оперативное получение достоверных и прозрачных данных позволит быстрее оценивать результаты сотрудничества, а также адаптировать комплекс маркетинговых мероприятий», – сообщили «ФВ» в пресс-службе Abbott.

Пилотный проект стартует в III квартале 2018 года и будет продолжаться до конца года. Кроме того, Abbott предложит участие в пилотном проекте и с другим топовым сетям. В планах компании – переход на онлайн-отчетность со всеми аптечными сетями с 2019 года.

Для осуществления проекта будут использованы возможности операторов фискальных данных (ОФД). Впервые налогоплательщики в России узнали об ОФД из законопроекта «О внесении изменений в 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», 12 июля 2016 года вступил в силу сам Закон 54-ФЗ «О применении ККТ» с последними правками от 3 июля 2016 года.

Для работы ОФД регламентированы обязательные требования. Так, оператор должен располагать специальными техническими средствами, которые в режиме реального времени позволяют обрабатывать фискальные данные, формировать и проверять фискальный признак, а также хранить у себя базы фискальных данных.

Переход на новую ККТ должен снизить административную нагрузку на налогоплательщиков за счет упрощения предоставления государственной услуги по ее регистрации (перерегистрации) и исключить необоснованные проверки с выходом на место установки ККТ. Кроме того, он призван способствовать снижению издержек налогоплательщиков, связанных с использованием ККТ, а также сократить теневой оборот наличности и, как следствие, увеличить налоговые поступления.

Законом предусмотрен плавный переход на новую схему работы налогоплательщиков с контролирующим органом (ФНС), включающую оператора фискальных данных как обязательного.

С июля 2018 года на новый порядок переходят хозяйствующие субъекты, выполняющие работы и оказывающие услуги населению, владельцы торговых автоматов, субъекты малого предпринимательства, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД либо применяющие патентную систему налогообложения, которые не были обязаны применять ККТ.

Напомним, недавно договор по предоставлению фискальных отчетов заключили фармпроизводитель Bosnalijek («Босналек») и аптечная сеть «Неофарм».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
12.07.2018 AlphaRM: в аптечном сегменте снизилась средняя цена упаковки
10.07.2018 ФАС: дополнительные административные барьеры на открытие новых аптек создадут коррупционные риски
09.07.2018 Союзфарма поддерживает инициативу Минпромторга по сокращению числа аптек
19.06.2018 AlphaRM: самым быстрорастущим по количеству аптек является Уральский ФО
15.06.2018 Производители планируют отдать бонусы аптек покупателям
Метки
аптеки
фармпроизводители
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения