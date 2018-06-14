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Abbott займется популяризацией донорства в России

14.06.2018

Компания Abbott заключила соглашение с Центром крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России). Социальное партнерство призвано повысить осведомленность потенциальных и первичных доноров о важности регулярного донорства, а также о специфике работы учреждений службы крови РФ.

Соответствующие документы подписали генеральный директор Abbott в России Елена Карташева и врио директора Центра крови ФМБА София Голосова.

За последние 20–25 лет методы оказания помощи пациентам, нуждающимся в переливании крови, претерпели существенные изменения, сообщила София Голосова.

«Переливание цельной крови – это уже даже не вчерашний, а позавчерашний день, – пояснила она. – Современный этап развития медицины предполагает переливание препаратов крови, которые получаются из ее компонентов». Причем если эритроциты сразу после лабораторного исследования направляются получателю, то плазма помещается на карантин на полгода».

«Прежде чем плазма будет допущена к безопасному применению, донору необходимо совершить повторный визит для повторного анализа крови и исключения инкубационного периода инфекций в момент донации, – отметила София Голосова. – Именно поэтому так важно, чтобы доноры вернулись».

Программу по популяризации и развитию донорства Abbott реализует во всем мире, примерно в 150 странах, рассказала «ФВ» Елена Карташева. Один из известных ее участников – суперзвезда мирового футбола и постоянный донор Криштиану Роналду.

Разработка диагностических инструментов для борьбы с вирусами и обеспечение безопасности крови – одно из важных направлений деятельности Abbott. В результате тщательного отбора и анализов ежегодно миллионы людей во всем мире могут быть уверены в безопасности переливаемой крови.

«Наша цель – привлечь россиян сделать сознательный выбор и стать постоянными донорами, – заключила она. – Это означает помогать не только другим людям, но и своим близким чувствовать себя в безопасности», – подчеркнула Елена Карташева.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Abbott
донорство
Фармвестник-ТВ
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07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
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