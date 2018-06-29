«Акрихин» хочет отсудить у «СИА Интернейшнл» более 400 млн рублей

Как стало известно «ФВ», компания «Акрихин» подала исковое заявление в арбитражный суд Московской области к АО «СИА Интернейшнл ЛТД» о взыскании долга по договору поставки в размере более 400 млн рублей.

Как рассказал «ФВ» президент компании «Акрихин» Денис Четвериков (на фото) иск был подан две недели назад, сегодня он был принят к производству.

«Мы высылали письмо-претензию «СИА Интернейшнл», но путем переговоров ситуацию решить не смогли. Эта сумма – долги за 2017 год», - сказал Денис Четвериков.

Долг по договору поставки составляет 438 338 145,9 руб.

Предварительное судебное заседание арбитражного суда назначено на 26 июля 2018 г.