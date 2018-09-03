«Активный Компонент» привлек в компанию миноритарного финансового инвестора

Фонд прямых инвестиций «Эльбрус Капитал II» объявил об инвестициях в компанию «Активный Компонент».

Как стало известно «ФВ» переговоры велись в течение года, окончательно сделка была закрыта в августе текущего года. По данным независимого источника «ФВ» общий объем вложений в «Активный Компонент» достигает 20 млн долларов. При этом контрольный пакет акций остается у основателей компании.

В разговоре с «ФВ» президент компании «Активный Компонент» Александр Семенов пояснил это решение: «В настоящий момент компания выполняет несколько задач одновременно: мы вкладываем деньги в разработку новых продуктов (в год R&D департамент запускает в производство 8-10 новых субстанций), строим новую производственную площадку в Пушкино и покупаем оборудование для существующей, а также увеличиваем вложения в оборотный капитал. В связи с этими факторами было принято решение о привлечении миноритарного финансового инвестора».

С помощью финансовых консультантов компании Novus Capital был проведен мониторинг существующих инвестфондов. Как рассказал Александр Семенов, предложений в компанию поступало много.

«Выбор пал на «Эльбрус Капитал II», так как коллеги этого фонда мыслят очень похожими бизнес-категориями, что и мы. Наши новые партнеры, в первую очередь, ориентированы на коммерческую сторону проекта, и наши стратегические цели идентичны», – добавил он.

Известно, что в процедуре due diligence принимал участие аудитор Ernst&Young, коммерческим аудитом занималась международная компания IQVIA.

Партнеры не раскрывают размеры сделки, однако, по словам независимого источника «ФВ», речь идет о продаже примерно 1/3 акций компании и инвестициях в размере 20 млн. долларов. Инвестиции не имеют обязательного целевого назначения и не связаны с жесткой обязанностью приобретать только оборудование или финансировать строительство. Как пояснил Александр Семенов, часть средств пойдет и на новые проекты R&D департамента.

Известно, что фонд «Эльбрус Капитал II» запущен компанией «Эльбрус Капитал». Компания ориентирована на Россию и СНГ и управляет активами на сумму более 1 млрд. долларов. Фонды «Эльбрус Капитал» инвестируют в портфельные компании, среди которых HeadHunter, «ЦИАН Групп», PickPoint, «ОСГ Рекордз Менеджмент» и другие. Вхождение в компанию «Активный Компонент» – первая инвестиция фонда в российскую фармотрасль.

«Мы высоко оцениваем перспективы развития сектора фармсубстанций в России. Долгосрочная тенденция к локализации производства ЛП в России способствует росту спроса на субстанции российского производства. В компании «Активный Компонент» мы видим лидера отрасли и готовы оказать максимальную поддержку основателям, команде менеджмента в реализации стратегии дальнейшего роста компании», – прокомментировал сделку старший партнер фондов «Эльбрус Капитал» Александр Савин.

«Важно понимать : мы привлекли иностранные инвестиции. И на фоне не очень благоприятной политической ситуации, связанной с новым витком санкций, тот факт, что зарубежные инвесторы не боятся вкладывать деньги в профильные фармпроизводства России, является хорошим знаком для всей отрасли», – подчеркнул в свою очередь Александр Семенов.