Александр Бастрыкин: надо рассмотреть вопрос экспертизы влияния лекарств на исход лечения

В рамках расследования уголовных дел в отношении врачей надо рассмотреть вопрос проведения фармакологической экспертизы, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на конференции «Медицинская помощь и медицинская услуга: правовые аспекты».

Сегодня при рассмотрении уголовных дел в отношении врачей назначается судебно-медицинская экспертиза, но не изучается качество лекарственного препарата и его влияние на исход лечения. А между тем, по словам врачей, участвующих в конференции, качество препарата часто может сыграть решающую роль, и тогда будет идти речь и об ответственности фармкомпании.

В то же время ректор Всероссийского госуниверситета юстиции Ольга Александрова отметила, что вуз разрабатывает нормы фармправа, которые в том числе могут быть утверждены законодательно.