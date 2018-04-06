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Александр Бастрыкин: надо рассмотреть вопрос экспертизы влияния лекарств на исход лечения

06.04.2018

В рамках расследования уголовных дел в отношении врачей надо рассмотреть вопрос проведения фармакологической экспертизы, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на конференции «Медицинская помощь и медицинская услуга: правовые аспекты».

Сегодня при рассмотрении уголовных дел в отношении врачей назначается судебно-медицинская экспертиза, но не изучается качество лекарственного препарата и его влияние на исход лечения. А между тем, по словам врачей, участвующих в конференции, качество препарата часто может сыграть решающую роль, и тогда будет идти речь и об ответственности фармкомпании.

В то же время ректор Всероссийского госуниверситета юстиции Ольга Александрова отметила, что вуз разрабатывает нормы фармправа, которые в том числе могут быть утверждены законодательно.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
уголовная ответственность
врачи
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02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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