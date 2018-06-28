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Александр Филиппов: повысить доступность лекарств можно и без привлечения ресурсов продуктового ритейла

28.06.2018
Фото: Игорь Чунусов

Генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов (на фото) позитивно воспринял новость о том, что работа над законопроектом о разрешении продажи безрецептурных препаратов в супермаркетах не будет продолжена.

«Этот документ в первую очередь нес в себе угрозу для конечного потребителя в виде снижения качества и безопасности обращаемых в рознице препаратов, роста цен», – добавил генеральный директор АС «Ригла».

При этом он считает, что повысить доступность лекарственного обеспечения возможно иными способами.

«Авторы проекта обосновывали необходимость передать продажи безрецептурных препаратов тем, что это позволит повысить доступность лекарственного обеспечения для населения. Однако достичь той же цели без привлечения ресурсов большого ритейла позволит, к примеру, внедрение в практику электронных рецептов и продление срока действия ряда форм рецепта. Более того, требует пересмотра и расширения ассортимент аптечного учреждения. К примеру, почему бы не внести в него столовую воду – ведь даже на месте запить при необходимости таблетку, купленную в аптеке, нечем», – пояснил «ФВ» свою позицию Александр Филиппов.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
торговые сети
Персоны
Филиппов Александр Павлович

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26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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