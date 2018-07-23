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Алексей Репик: к осени планируется выработать меры по борьбе с вечнозелеными патентами

23.07.2018

Уже к осенней сессии Госдумы планируется выработать предложения по защищенности прав фармпроизводителей, которая гарантирует интерес к инвестициям в инновации и научные разработки, а также меры по борьбе с вечнозелеными патентами в интересах потребителей. Об этом заявил президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Совета директоров ГК «Р‑Фарм» Алексей Репик на заседании прошедшего в Роспатенте «круглого стола», посвященного зависимым изобретениям, а также условиям предоставления принудительной лицензии для использования зависимых изобретений.

Участники дискуссии обратили внимание, что по статистике значительная часть доклинических исследований, проводимых при разработке новых лекарственных препаратов, в дальнейшем не подтверждается клиническими исследованиями. С учетом этого стандарт доказывания важности технического достижения зависимого изобретения в области лекарственных средств, правообладатель которого претендует на получение принудительных лицензий (ПЛ), должен включать в себя проведение полноценных клинических исследований, чтобы показать преимущество зависимого изобретения перед зарегистрированными препаратами.

Оценка технических и экономических преимуществ зависимого изобретения требует принятия единых подходов, которые обеспечат соблюдение интересов всех участников рынка.

Выработка таких критериев будет продолжена профессиональным сообществом совместно с представителями государственных органов – регуляторов рынка.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
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16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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