Алексей Репик: к осени планируется выработать меры по борьбе с вечнозелеными патентами

Уже к осенней сессии Госдумы планируется выработать предложения по защищенности прав фармпроизводителей, которая гарантирует интерес к инвестициям в инновации и научные разработки, а также меры по борьбе с вечнозелеными патентами в интересах потребителей. Об этом заявил президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Совета директоров ГК «Р‑Фарм» Алексей Репик на заседании прошедшего в Роспатенте «круглого стола», посвященного зависимым изобретениям, а также условиям предоставления принудительной лицензии для использования зависимых изобретений.

Участники дискуссии обратили внимание, что по статистике значительная часть доклинических исследований, проводимых при разработке новых лекарственных препаратов, в дальнейшем не подтверждается клиническими исследованиями. С учетом этого стандарт доказывания важности технического достижения зависимого изобретения в области лекарственных средств, правообладатель которого претендует на получение принудительных лицензий (ПЛ), должен включать в себя проведение полноценных клинических исследований, чтобы показать преимущество зависимого изобретения перед зарегистрированными препаратами.

Оценка технических и экономических преимуществ зависимого изобретения требует принятия единых подходов, которые обеспечат соблюдение интересов всех участников рынка.

Выработка таких критериев будет продолжена профессиональным сообществом совместно с представителями государственных органов – регуляторов рынка.