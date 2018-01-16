 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
227

Алексей Репик: «Р-Фарм» не участвовала в картельном сговоре

16.01.2018

«Р-Фарм» действует в рамках закона и для возбуждения дела о картельном сговоре нет оснований. Об этом «ФВ» в кулуарах Гайдаровского форума рассказал глава совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

Он отметил, что знает о фотографиях флэшек с ключами для участия в торгах, но они не свидетельствуют о какой-либо запрещенной деятельности.

Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев заявил, что в течение месяца будет возбуждено новое дело касающееся незаконной практики на рынке госзакупок лекарств. Он рассказал, что во время проверки одной из крупных фармкомпаний у нее было обнаружено более 20 ключей для участия в электронных торгах. Таким образом, как предполагают в ФАС, одновременно из одной точки в торгах для малого бизнеса участвовали больше 20 компаний.

Затем ФАС на своем официальном сайте разместила видео, из которого стало понятно, что речь идет о «Р-Фарм».

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
15.01.2018 Арбитражный суд не принял заявление о банкротстве «Р-Фарм»
13.01.2018 ФАС подозревает «Р-Фарм» в незаконной практике при госзакупках
12.01.2018 У «Нативы» отсутствуют правовые основания заявлять о банкротстве «Р-Фарм», считают в компании
11.01.2018 ФАС вновь обнаружила картельный сговор на рынке госзакупок лекарств
04.01.2018 Компания «Натива» подала заявление о банкротстве «Р-Фарм»
Метки
ФАС России
АО «Р-Фарм»
картельный сговор
Персоны
Репик Алексей Евгеньевич

Председатель совета директоров ГК «Р-Фарм»
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
17.01 Круглый стол РБК: «Ценообразование как инструмент развития фармотрасли»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения