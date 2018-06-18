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Алексей Репик заплатит налоги в Ярославской области

18.06.2018
Фото: yarregion.ru

Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик принял решение официально зарегистрироваться в Ярославле. Постоянная ярославская прописка известного бизнесмена принесет в консолидированный бюджет Ярославской области дополнительно 1,5 млд руб.

«Регистрация в Ярославской области для меня логичный шаг. Этот регион является не только центром нашего производства – а именно здесь у «Р-Фарм» два производственных комплекса, в Ярославле и Ростове, – но и примером успешного взаимодействия команды губернатора и делового сообщества, – сказал Алексей Репик. – Не сомневаюсь, что средства от дополнительных доходов будут направлены на решение социально значимых задач, в частности, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным в своем послании Федеральному Собранию и майском указе, – на развитие системы здравоохранения в регионе, улучшение качества городской инфраструктуры и другие».

В пресс-службе администрации региона сообщили, что миллиард рублей пойдет на выполнение социальных обязательств в сфере здравоохранения: на борьбу с социально значимыми заболеваниями, в том числе на обеспечение необходимыми препаратами онкологических больных, лечение ВИЧ-инфицированных и другие задачи.

На фото: Алексей Репик (слева) и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
АО «Р-Фарм»
налоги
Ярославская область
Персоны
Репик Алексей Евгеньевич

Председатель совета директоров ГК «Р-Фарм»
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
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