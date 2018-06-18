Алексей Репик заплатит налоги в Ярославской области

Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик принял решение официально зарегистрироваться в Ярославле. Постоянная ярославская прописка известного бизнесмена принесет в консолидированный бюджет Ярославской области дополнительно 1,5 млд руб.

«Регистрация в Ярославской области для меня логичный шаг. Этот регион является не только центром нашего производства – а именно здесь у «Р-Фарм» два производственных комплекса, в Ярославле и Ростове, – но и примером успешного взаимодействия команды губернатора и делового сообщества, – сказал Алексей Репик. – Не сомневаюсь, что средства от дополнительных доходов будут направлены на решение социально значимых задач, в частности, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным в своем послании Федеральному Собранию и майском указе, – на развитие системы здравоохранения в регионе, улучшение качества городской инфраструктуры и другие».

В пресс-службе администрации региона сообщили, что миллиард рублей пойдет на выполнение социальных обязательств в сфере здравоохранения: на борьбу с социально значимыми заболеваниями, в том числе на обеспечение необходимыми препаратами онкологических больных, лечение ВИЧ-инфицированных и другие задачи.

На фото: Алексей Репик (слева) и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов