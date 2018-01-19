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Альфасигма объявила о планах по продвижению своих лекарств на российском рынке

19.01.2018
Фото: Игорь Чунусов

В 2018 году итальянская фармацевтическая компания ООО «Альфасигма Рус» собирается пополнить свой российский портфель безрецептурным гастроэнтерологическим препаратом, а также добиться включения препарата «Неотон» в перечень ЖНВЛП. Об этом в ходе пресс-завтрака в московском офисе компании журналистам рассказала генеральный директор «Альфасигма Рус» Ольга Глазкова (на фото).

Компания начала выводить свою продукцию на российский рынок в 1990-х годах, и до сих пор это были исключительно рецептурные препараты.

«В этом году состоится лонч первого в нашем портфеле безрецептурного препарата, — сообщила г-жа Глазкова. — Это препарат от изжоги, но не антацидного действия – он обволакивает стенку пищевода, прилипает как пластырь и защищает пищевод независимо от кислотности рефлюкса».

Уникальный механизм действия препарата позволил зарегистрировать его в качестве изделия медицинского назначения. По словам Глазковой, взаимопонимание с регулирующими органами по этому вопросу найти удалось не сразу. В настоящее время препарат-медизделие уже получил регистрационное удостоверение и готов к началу продаж. Средство будет предложено тем пациентам с изжогой, которым не помогают классические средства лечения. Топ-менеджер сохранила интригу, не огласив название средства, но скорее всего речь идет о растворе для приема внутрь «Альфазокс».

Третью стадию новых клинических испытаний проходит креатинфосфат. Совместные исследования этого препарата с российским НМИЦ кардиологии компания начала еще в конце 90-х годов. За длительное время применения специалисты неоднократно открывали в нем все новые возможности, расширяющие перечень показаний. В настоящее время изучается его применение в анестезиологии – при проведении полостных операций у пациентов с сопутствующей кардиопатологией, имеющих риск развития осложнений в работе сердца.

«Мы получили в Минздраве разрешение на проведение большого исследования с плацебо-контролем во время общеполостных операций у пациентов с кардиопатологией. Нам предстоит исследовать способность креатинфосфата снижать угрозу развития внутриоперационной ишемии миокарда»,— пояснила О. Глазкова.

Испытания начнутся в марте-апреле 2018 года на базе четырех медицинских центров, одним из которых назван Первый МГМУ им. И. М. Сеченова. Кроме того, компания планирует добиться включения этого препарата в перечень ЖНВЛП на 2019 год.

Напомним, 14 декабря 2017 года ООО «Альфа Вассерман» изменила название на ООО «Альфасигма Рус». Переименование было связано со слиянием двух компаний – Alfa Wassermann S.p.A и Sigma-Tau S.p.A, в результате чего была образована компания Alfasigma S.p.A.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
Метки
ООО «Альфасигма Рус»
Alfasigma S.p.A
Фармвестник-ТВ
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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