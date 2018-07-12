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AlphaRM: за первые пять месяцев 2018 года в аптечном сегменте цены снизились

12.07.2018

За первые пять месяцев 2018 г. цены на лекарства в аптеках снизились на 2,3%. Об этом «ФВ» рассказали в AlphaRM.

По данным аналитиков, средняя стоимость упаковки в январе – мае текущего года составила 188 руб. Средняя цена за аналогичный период в 2017 г. была 193 руб. При этом в 2017 г. показатель по отношению к первым пяти месяцам 2016 г. вырос на 5,8%.

«Анализ динамики цен на лекарственные препараты за пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на розничном коммерческом рынке показал, что наибольшее изменение стоимости наблюдается в основном у препаратов отечественного производства дешевого ценового сегмента», - рассказала заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова.

Так, средняя цена «Валерианы экстракт» всех производителей выросла на 44%, а средняя стоимость «Корвалола» всех производителей снизилась на 31%, также зафиксировано снижение на «Анальгин» на 4%.

В госсегменте ситуация обратная: в январе – мае 2018 г. цены выросли на 7,3%. Однако динамика 2017 г. была более ощутимой - +16% по сравнению с первыми пятью месяцами 2016 г. В госсегменте стоимость лекарств, закупаемых для ЛПУ в январе-мае 2018 г. снизилась на 2,1%, препараты льготного отпуска выросли в цене на 11%, а стоимость лекарств, поставляемых в рамках программы «Семь нозологий», снизилась на 3,7%.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
аптеки
цены
AlphaRM
Фармвестник-ТВ
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03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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