AlphaRM: за первые пять месяцев 2018 года в аптечном сегменте цены снизились

За первые пять месяцев 2018 г. цены на лекарства в аптеках снизились на 2,3%. Об этом «ФВ» рассказали в AlphaRM.

По данным аналитиков, средняя стоимость упаковки в январе – мае текущего года составила 188 руб. Средняя цена за аналогичный период в 2017 г. была 193 руб. При этом в 2017 г. показатель по отношению к первым пяти месяцам 2016 г. вырос на 5,8%.

«Анализ динамики цен на лекарственные препараты за пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на розничном коммерческом рынке показал, что наибольшее изменение стоимости наблюдается в основном у препаратов отечественного производства дешевого ценового сегмента», - рассказала заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова.

Так, средняя цена «Валерианы экстракт» всех производителей выросла на 44%, а средняя стоимость «Корвалола» всех производителей снизилась на 31%, также зафиксировано снижение на «Анальгин» на 4%.

В госсегменте ситуация обратная: в январе – мае 2018 г. цены выросли на 7,3%. Однако динамика 2017 г. была более ощутимой - +16% по сравнению с первыми пятью месяцами 2016 г. В госсегменте стоимость лекарств, закупаемых для ЛПУ в январе-мае 2018 г. снизилась на 2,1%, препараты льготного отпуска выросли в цене на 11%, а стоимость лекарств, поставляемых в рамках программы «Семь нозологий», снизилась на 3,7%.