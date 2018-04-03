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Анонс: 24-й ежегодный Российский фармацевтический форум Института Адама Смита

03.04.2018
Фото: www.russianpharma.com

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По традиции в мае ведущие игроки фармацевтической отрасли соберутся в Санкт-Петербурге на Российский фармацевтический форум. Воспользуйтесь уникальной возможностью обсудить актуальные проблемы отрасли с регуляторами и лидерами сектора и получить информацию, необходимую для выработки конкурентоспособной рыночной стратегии.

Самые острые темы на повестке дня в программе форума 2018 года:

  • Маркировка лекарственных средств в России
  • Вопросы проведения GMP инспекций
  • Государственные закупки: формирование списка ЖНВЛП, вопросы ценообразования, внедрение информационно-аналитической системы мониторинга и контроля
  • Развитие производства лекарственных препаратов в России: реализация программы импортозамещения в фармацевтической промышленности, получение СПИК и контрактное производство
  • Защита интеллектуальных прав на лекарственные препараты: проблемы и международная практика
  • Поиск инноваций через партнерство: анализ потенциальных возможностей и вызовы глобального рынка
  • Развитие единого фармацевтического рынка ЕАЭС: проблемы формирования и перспективы
  • Внедрение диджитал технологий в фармацевтической отрасли: перспективы развития телемедицины и развитие инновационных медтехнологий
  • Изменения на розничном рынке лекарственных препаратов: консолидация аптечных сетей, перспективы продаж медикаментов по Интернету и в супермаркетах

Первые подтверждения докладчиков:

  • Энтони Вонг, генеральный менеджер, AbbVie в России, Украине и СНГ
  • Маттиас Вернике, генеральный директор, Merck Biopharma в России
  • Сергей Захаров, председатель правления и управляющий партнер, Marathon Group
  • Дмитрий Ефимов, старший вице-президент STADA AG, генеральный директор АО «Нижфарм»
  • Владимир Христенко, президент, Нанолек
  • Александр Кузин, управляющий директор, НоваМедика

Узнать подробности мероприятия можно на сайте.

*условия и ограничения

Контакт организаторов:

Ирина Шахмуратова | +7 (495) 232-40-60 | i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com

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Метки
Санкт-Петербург
ежегодный фармацевтический форум
Институт Адама Смита
Компании
STADA Холдинг STADA CIS («ШТАДА СиАйЭс») – крупнейшая составляющая бизнеса международного фармацевтического концерна STADA Arzneimittel AG. Концерн основан в 1895 году, штаб-квартира находится в Германии, входит в ТОП-5 дженериковых компаний мира. STADA CIS входит в тройку ведущих фармпроизводителей России. Холдинг ведет деятельность в трех основных направлениях: разработка, производство и продвижение лекарственных средств.
Персоны
Ефимов Дмитрий Валерьевич

Старший вице-президент STADA AG, гендиректор «Нижфарм»
Кузин Александр

Генеральный директор «НоваМедика»
Христенко Владимир

Президент ООО «Нанолек»
Фармвестник-ТВ
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
Справочники
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Справочник компаний
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