Анонс: 24-й ежегодный Российский фармацевтический форум Института Адама Смита

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По традиции в мае ведущие игроки фармацевтической отрасли соберутся в Санкт-Петербурге на Российский фармацевтический форум. Воспользуйтесь уникальной возможностью обсудить актуальные проблемы отрасли с регуляторами и лидерами сектора и получить информацию, необходимую для выработки конкурентоспособной рыночной стратегии.

Маркировка лекарственных средств в России

Вопросы проведения GMP инспекций

Государственные закупки: формирование списка ЖНВЛП, вопросы ценообразования, внедрение информационно-аналитической системы мониторинга и контроля

Развитие производства лекарственных препаратов в России: реализация программы импортозамещения в фармацевтической промышленности, получение СПИК и контрактное производство

Защита интеллектуальных прав на лекарственные препараты: проблемы и международная практика

Поиск инноваций через партнерство: анализ потенциальных возможностей и вызовы глобального рынка

Развитие единого фармацевтического рынка ЕАЭС: проблемы формирования и перспективы

Внедрение диджитал технологий в фармацевтической отрасли: перспективы развития телемедицины и развитие инновационных медтехнологий

Изменения на розничном рынке лекарственных препаратов: консолидация аптечных сетей, перспективы продаж медикаментов по Интернету и в супермаркетах

Первые подтверждения докладчиков:

Энтони Вонг , генеральный менеджер, AbbVie в России, Украине и СНГ

, генеральный менеджер, AbbVie в России, Украине и СНГ Маттиас Вернике , генеральный директор, Merck Biopharma в России

, генеральный директор, Merck Biopharma в России Сергей Захаров , председатель правления и управляющий партнер, Marathon Group

, председатель правления и управляющий партнер, Marathon Group Дмитрий Ефимов , старший вице-президент STADA AG, генеральный директор АО «Нижфарм»

, старший вице-президент STADA AG, генеральный директор АО «Нижфарм» Владимир Христенко , президент, Нанолек

, президент, Нанолек Александр Кузин, управляющий директор, НоваМедика

Узнать подробности мероприятия можно на сайте.

*условия и ограничения

Контакт организаторов:

Ирина Шахмуратова | +7 (495) 232-40-60 | i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com