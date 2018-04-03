Анонс: 24-й ежегодный Российский фармацевтический форум Института Адама Смита

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По традиции в мае ведущие игроки фармацевтической отрасли соберутся в Санкт-Петербурге на Российский фармацевтический форум. Воспользуйтесь уникальной возможностью обсудить актуальные проблемы отрасли с регуляторами и лидерами сектора и получить информацию, необходимую для выработки конкурентоспособной рыночной стратегии.
Самые острые темы на повестке дня в программе форума 2018 года:
- Маркировка лекарственных средств в России
- Вопросы проведения GMP инспекций
- Государственные закупки: формирование списка ЖНВЛП, вопросы ценообразования, внедрение информационно-аналитической системы мониторинга и контроля
- Развитие производства лекарственных препаратов в России: реализация программы импортозамещения в фармацевтической промышленности, получение СПИК и контрактное производство
- Защита интеллектуальных прав на лекарственные препараты: проблемы и международная практика
- Поиск инноваций через партнерство: анализ потенциальных возможностей и вызовы глобального рынка
- Развитие единого фармацевтического рынка ЕАЭС: проблемы формирования и перспективы
- Внедрение диджитал технологий в фармацевтической отрасли: перспективы развития телемедицины и развитие инновационных медтехнологий
- Изменения на розничном рынке лекарственных препаратов: консолидация аптечных сетей, перспективы продаж медикаментов по Интернету и в супермаркетах
Первые подтверждения докладчиков:
- Энтони Вонг, генеральный менеджер, AbbVie в России, Украине и СНГ
- Маттиас Вернике, генеральный директор, Merck Biopharma в России
- Сергей Захаров, председатель правления и управляющий партнер, Marathon Group
- Дмитрий Ефимов, старший вице-президент STADA AG, генеральный директор АО «Нижфарм»
- Владимир Христенко, президент, Нанолек
- Александр Кузин, управляющий директор, НоваМедика
Узнать подробности мероприятия можно на сайте.
*условия и ограничения
Контакт организаторов:
Ирина Шахмуратова | +7 (495) 232-40-60 | i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com